Ang Internet ay Reaksyon sa Mga Maling Palagay Tungkol sa Dinosaur Extinction

Kamakailan ay pumutok ang internet sa sunud-sunod na mga talakayan at biro tungkol sa mga dinosaur at ang kanilang diumano'y pagkamatay na dulot ng isang asteroid. Ang pag-uusap ay nagmula sa isang tweet ng user na si @latkedelrey, kung saan nagpahayag sila ng sorpresa na maraming tao ang naniniwala na ang mga dinosaur ay nabura sa isang iglap ng isang asteroid. Gayunpaman, malawak na tinatanggap sa mga siyentipikong lupon na ang kaganapan ng pagkalipol 66 milyong taon na ang nakalilipas ay hindi lamang sanhi ng epekto ng isang asteroid.

Ayon sa umiiral na teorya, ang epekto ng asteroid ay nagdulot ng napakalaking blast wave na naglabas ng malaking halaga ng mga labi at soot sa atmospera. Ang nagresultang pagharang ng sikat ng araw ay humantong sa pagbaba sa paglaki ng halaman, na sa huli ay nakakagambala sa food chain at humantong sa pagkalipol ng maraming species, kabilang ang mga dinosaur. Ang teoryang ito ay kilalang-kilala sa mga nakapanood ng sikat na pelikulang "The Land Before Time," ngunit tila maraming indibidwal ang maaaring nakaligtaan ang karanasang ito sa edukasyon sa panahon ng kanilang sariling pagkabata.

Ang tugon sa tweet ay isang halo ng mga teorya, hindi pagkakaunawaan, at biro. Ang ilang mga indibidwal ay nagbahagi ng kanilang sariling mga kakaibang ideya, tulad ng paniwala ng mga dinosaur na "side-stepping" na pagkalipol o ang konsepto ng isang konsiyerto na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Itinatampok ng mga komentong ito ang antas ng maling impormasyon at katatawanan na kadalasang nangingibabaw sa mga talakayan sa internet.

Bagama't ang internet ay maaaring maging lugar ng pag-aanak para sa mga maling kuru-kuro at biro, mahalagang ihiwalay ang katotohanan sa fiction. Ang pagkalipol ng mga dinosaur ay nagsasangkot ng isang kumplikadong hanay ng mga kaganapan, na ang epekto ng asteroid ay isang salik lamang sa marami. Patuloy na natutuklasan ng Science ang higit pang mga detalye tungkol sa hindi pangkaraniwang kaganapang ito, at mahalagang manatiling may kaalaman at turuan ang iba upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon.

Pinagmulan: Twitter