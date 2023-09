Ang M6 ay Na-rate bilang Least Popular Motorway sa England para sa Ikalawang Magkakasunod na Taon

Ang M6 ay pinangalanang hindi gaanong sikat na motorway sa England para sa ikalawang magkakasunod na taon, ayon sa isang survey na isinagawa ng independent watchdog, Transport Focus. Ang survey, na tinatawag na Strategic Roads User Survey, ay kinasasangkutan ng mahigit 9,000 kalahok na nagbahagi ng kanilang feedback sa kanilang huling paglalakbay sa isang motorway o pangunahing 'A' na kalsada na pinamamahalaan ng National Highways.

Ang M6, madalas na tinutukoy bilang 'backbone of Britain', ay nakatanggap ng pinakamababang antas ng kasiyahan na may rating na 66 porsiyento. Binanggit ng mga driver ang mga dahilan gaya ng hindi magandang kundisyon ng kalsada, hindi napapanahong mga palatandaan ng matrix, at hindi karapat-dapat na mga limitasyon sa bilis sa mga smart motorway bilang kanilang mga pangunahing hinaing. Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang M6 ay nagpakita ng pagpapabuti kumpara sa nakaraang taon, kung saan nakakuha ito ng 59 porsyento.

Sa mga tuntunin ng pangkalahatang kasiyahan, ang M5 ay na-rate bilang ang pinakasikat na motorway sa England, na may kabuuang rating ng kasiyahan na 82 porsiyento. Pumapangalawa ang M40, na may satisfaction rating din na 82 percent. Sa mga pangunahing 'A' na kalsada, ang A303, na nagkokonekta sa M3 at A30 mula London patungong Devon at Cornwall, ay nakakuha ng pinakamataas na kabuuang kasiyahan sa 85 porsiyento.

Iniulat ng Transport Focus na 73 porsiyento ng mga gumagamit ng kalsada ang nasiyahan sa kanilang huling motorway o pangunahing 'A' na paglalakbay sa kalsada, isang pagpapabuti mula sa rating noong nakaraang taon na 69 porsiyento. Ang survey ay nagsisilbing sukatan ng Road Investment Strategy ng Gobyerno at pinapanagutan ang National Highways para sa paghahatid ng positibong karanasan ng customer.

Binigyang-diin din ng survey na ang mga paglalakbay sa matatalinong motorway, na kasalukuyang naka-hold, ay may mas mababang antas ng kasiyahan kumpara sa mga kalsadang walang matalinong seksyon.

Binigyang-diin ng punong ehekutibo ng Transport Focus na si Anthony Smith ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagpapabuti ng mga motorway at mga pangunahing 'A' na kalsada. Hinimok niya ang National Highways na tugunan ang mga isyung itinatampok ng mga tsuper upang matiyak ang ligtas at maayos na mga paglalakbay sa mga mahahalagang rutang ito.

Ang survey ay nagsiwalat na ang pamamahala ng mga roadworks ay ang pinakamababang gumaganap na lugar, na may 48 porsyento lamang ng mga respondent ang nagpahayag ng kasiyahan. Kinilala ng Direktor ng Karanasan sa Customer ng National Highways, Pete Martin, ang kahalagahan ng mga opinyon ng mga driver at sinabi na nakatuon sila sa pag-unawa at pagpapahusay sa karanasan ng mga gumagamit ng kalsada. Nagpahayag si Martin ng kasiyahan sa pagpapabuti ng pangkalahatang kasiyahan at tiniyak na ang National Highways ay patuloy na magsusumikap para sa mas ligtas at mas maayos na mga paglalakbay para sa bawat driver.

