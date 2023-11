I-unleash Your Gaming Frenzy: Ang Black Friday Sale ng GOG ay Narito na!

Ikaw ba ay isang masigasig na gamer na nagpapatuloy sa kasabikan ng pagtuklas ng mga bagong laro? Kung gayon, kung gayon ikaw ay nasa swerte dahil ang Black Friday sale ng GOG ay kakalunsad pa lang, na inilalantad ang isang kayamanan ng mga may diskwentong laro na tiyak na magbibigay-kasiyahan sa iyong mga pananabik sa paglalaro. Mula sa mga sikat na developer tulad ng CD Projekt, PlayStation, Bethesda, at Blizzard, ang GOG ay may malawak na koleksyon ng mga laro na magpapasaya sa iyo nang maraming oras.

Ang isa sa mga namumukod-tanging feature ng mga laro ng GOG ay ang kanilang kalikasang walang DRM. Kapag bumili ka ng laro mula sa GOG, tunay na pagmamay-ari mo ito, nang walang anumang paghihigpit o pangangailangan para sa mga karagdagang launcher. Ang kalayaang laruin ang iyong mga laro kahit kailan at saan mo gusto ay pangarap ng isang gamer.

Bilang karagdagan sa mga pinakabagong release, nagbibigay din ang GOG sa mga mahilig sa retro gaming na may malawak na pagpipilian ng mga retro PC na laro na inaalok. Kung ikaw man ay isang nostalgic na gamer na gustong muling buhayin ang mga classic ng pagkabata o isang curious na gamer na gustong tuklasin ang pinagmulan ng paglalaro, ang GOG ay may para sa lahat.

Ngunit bakit huminto sa GOG lang? Ang panahon ng Black Friday ay puno ng mga hindi kapani-paniwalang deal sa iba't ibang platform ng paglalaro. Huwag palampasin ang pinakamahusay na mga deal sa Steam, mga deal sa Nintendo, mga deal sa Xbox, at mga pangkalahatang deal sa Black Friday na nagsimula nang gumawa ng mga wave.

Kaya buckle up at maghanda para sa isang siklab ng galit na walang katulad. Ang iyong wishlist sa paglalaro ay malapit nang magbago sa isang katotohanan, dahil ang sale ng Black Friday ng GOG ay nangangako na maghahatid ng mga hindi malilimutang sandali ng paglalaro. Maghanda upang isawsaw ang iyong sarili sa mga mapang-akit na mundo, magsimula sa kapanapanabik na mga pakikipagsapalaran, at maranasan ang kagalakan ng paglalaro sa pinakadalisay nitong anyo. Simulan ang pagbuo ng iyong koleksyon ngayon at hayaang magsimula ang mga laro!

Mga Madalas Itanong

Ano ang ibig sabihin ng DRM-free? DRM-free ang ibig sabihin ng Digital Rights Management na libre. Ito ay tumutukoy sa digital na nilalaman, tulad ng mga laro, na malayang ma-access, makopya, at maglaro nang walang anumang paghihigpit o nangangailangan ng karagdagang software o awtorisasyon. Kailangan ko ba ng launcher para maglaro ng mga larong binili mula sa GOG? Hindi, ayaw mo. Ang mga laro ng GOG ay DRM-free, na nangangahulugang maaari mong i-download at laruin ang mga ito nang hindi nangangailangan ng anumang launcher o online na pagpapatotoo. Kapag nagmamay-ari ka ng laro mula sa GOG, sa iyo na panatilihin at laruin kahit kailan mo gusto. Mayroon bang anumang mga deal sa mga retro PC na laro? Ganap! Nag-aalok ang GOG ng kahanga-hangang seleksyon ng mga retro na laro sa PC, perpekto para sa mga nag-e-enjoy sa nostalgia o gustong tuklasin ang kasaysayan ng paglalaro. Ang Black Friday sale sa GOG ay may kasamang mga diskwento sa parehong moderno at retro na mga pamagat.