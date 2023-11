Bagong Brand-New Artikulo: Walang Kapantay na Deal sa Beats Headphones at Earbuds Sa Amazon Black Friday Sale

Ang Amazon Black Friday Sale ay narito na, at kung ikaw ay nasa merkado para sa mataas na kalidad na mga headphone o earbud, ito ang perpektong pagkakataon upang makakuha ng ilang hindi kapani-paniwalang deal. Kabilang sa mga namumukod-tanging alok ay ang Beats Studio Pro wireless noise cancelling headphones at ang Beats Studio Buds true wireless earbuds, na parehong available sa makabuluhang may diskwentong presyo.

Ang Beats Studio Pro wireless noise cancelling headphones, na orihinal na napresyuhan sa $350, ay magagamit na ngayon sa halagang $169.95 lamang. Iyan ay isang napakalaking 51% na diskwento! Ang mga headphone na ito ay ang tuktok ng kalidad ng audio ng Beats, na nag-aalok ng pambihirang pagganap ng tunog at kahanga-hangang aktibong pagkansela ng ingay. Ginawa ng Apple, ang Beats Studio Pro ay nagsasama ng ilang signature na feature ng Apple, kabilang ang spatial na audio na may head tracking, one-touch na pagpapares, at kahit na "Find My" functionality. Bukod pa rito, nilagyan ito ng isang bihirang built-in na USB dac, na nagpapahintulot sa mga user na ma-enjoy ang mga lossless na audio file sa USB. Sa hanggang 40 oras na tagal ng baterya at mga foldable earcups para sa madaling portability, ang Beats Studio Pro ay isang mahusay na pagpipilian para sa sinumang naghahanap ng top-notch wireless noise cancelling headphones.

Kung ang tunay na wireless earbuds ay mas iyong istilo, ang Beats Studio Buds ay isang walang kapantay na opsyon. Karaniwang naka-presyo sa $150, ang mga ito ay magagamit na ngayon para lamang sa $99.99 sa panahon ng Amazon Black Friday Sale, na nakakatipid sa iyo ng isang mapagbigay na 33%. Ang mga earbud na ito ay nag-aalok ng sukdulang kalayaan na walang mga wire na nagkokonekta sa dalawang earpiece, na nagbibigay-daan para sa maximum na kaginhawahan at ginhawa. Sa kabila ng kanilang compact na laki, naghahatid sila ng kahanga-hangang kalidad ng tunog at nagtatampok ng aktibong pagkansela ng ingay, na ginagawa itong perpekto para sa iyong on-the-go na pamumuhay.

Huwag palampasin ang mga hindi kapani-paniwalang deal na ito sa Beats headphones at earbuds sa panahon ng Amazon Black Friday Sale. Mas gusto mo man ang mga over-ear na headphone o ang kalayaan ng tunay na wireless earbuds, mayroong perpektong opsyon para sa iyo sa isang walang kapantay na presyo. Pagandahin ang iyong karanasan sa pakikinig at tamasahin ang pambihirang kalidad kung saan kilala ang mga produkto ng Beats.

Mga Madalas Itanong

1. Compatible ba ang Beats Studio Pro wireless noise cancelling headphones sa lahat ng device?

Oo, ang Beats Studio Pro ay maaaring kumonekta nang wireless sa pamamagitan ng Bluetooth sa anumang katugmang device o magagamit sa isang 3.5mm audio cable para sa mga device na walang kakayahan sa Bluetooth.

2. Maaari ko bang gamitin ang Beats Studio Pro headphones para sa mga tawag sa telepono?

Ganap! Ang mga headphone ay nilagyan ng built-in na mikropono, na nagbibigay-daan sa iyong tumanggap ng mga tawag nang madali.

3. Ang Beats Studio Buds ba ay may iba't ibang laki ng mga tip sa tainga?

Oo, ang Beats Studio Buds ay may kasamang maraming laki ng mga tip sa tainga, na tinitiyak ang komportable at secure na akma para sa bawat indibidwal na user.

4. Gaano katagal bago ma-charge ang Beats Studio Pro headphones?

Gamit ang kasamang USB Type-C cable, tumatagal ng humigit-kumulang 1 oras at 15 minuto upang ganap na ma-charge ang mga headphone.

5. Maaari ko bang gamitin ang Beats Studio Buds para sa ehersisyo?

Ganap! Ang Beats Studio Buds ay idinisenyo upang maging lumalaban sa pawis, na ginagawa silang isang mainam na kasama para sa mga pag-eehersisyo at mga aktibidad sa labas.