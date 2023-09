I-preorder ang Manwal ng Pilot ng Armored Core VI at Makatipid ng 25%

Kung ikaw ay tagahanga ng FromSoftware's Armored Core VI at gusto mong pagandahin ang iyong karanasan sa paglalaro, ikalulugod mong malaman na ang opisyal na gabay sa laro, na pinamagatang Pilot's Manual, ay magagamit na ngayon para sa preorder sa Amazon. Nilikha ng Future Press, ang parehong koponan sa likod ng lubos na kinikilalang mga gabay sa diskarte ng Elden Ring, ang 432-pahinang hardback collector's edition na ito ay nakatakdang ilabas sa Nobyembre 30 ng taong ito.

Sa kasalukuyan, ang Pilot's Manual ay ibinebenta, na may preorder na presyo na $33.58, na isang 25% na diskwento mula sa karaniwan nitong presyo na $44.99. Ang gabay na ito ay idinisenyo upang matugunan ang mga baguhang piloto at may karanasang mga manlalaro, na nagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon at mga diskarte. Sinasaklaw nito ang iba't ibang aspeto ng laro, kabilang ang pagsasanay sa labanan, pagpupulong, mga walkthrough para sa bawat misyon, at mga ekspertong tip sa kung paano lumapit sa mga kaaway.

Isa sa mga pangunahing highlight ng Pilot's Manual ay ang nakatuong 50-pahinang S Rank na gabay, na nagtatampok ng mga natatanging mapa ng ruta at mga rekomendasyon sa pagpupulong. Ang nilalamang bonus na ito ay naglalayong tulungan ang mga manlalaro na makamit ang pinakamataas na ranggo na posible sa laro, na i-maximize ang kanilang karanasan sa paglalaro.

Sa aming pagsusuri sa Armored Core VI, binigyan namin ito ng score na 8/10, na binabanggit na pinapanatili nito ang pangunahing mekanika ng genre ng mech action ngunit nagpapakilala ng iba't ibang mga refinement at update. Inilarawan namin ito bilang isang malugod na pagbabalik ng isang klasikong serye ng mecha. Gamit ang Pilot's Manual, ang mga manlalaro ay makakaalam ng mas malalim sa mga intricacies ng laro at makatuklas ng mga bagong diskarte upang malampasan ang mga hamon.

Kung interesado kang palawakin ang iyong koleksyon ng gabay sa laro, maaari mo ring samantalahin ang mga may diskwentong presyo sa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na mga gabay sa diskarte. Parehong available ang Standard at Collector's Edition sa mga pinababang presyo. Kung isasaalang-alang ang lawak ng laro, ang pagkakaroon ng gabay ay maaaring lubos na mapahusay ang iyong gameplay at paggalugad.

Huwag palampasin ang pagkakataong i-preorder ang Armored Core VI Pilot's Manual sa may diskwentong presyo. Isa itong mahalagang kasama para sa sinumang tagahanga ng laro, na nag-aalok ng mahahalagang insight, diskarte, at bonus na nilalaman. Pagbutihin ang iyong mga kasanayan at tiyaking masulit mo ang iyong karanasan sa Armored Core VI.

