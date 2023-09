Ang Dell S3422DWG: Isang Top Choice para sa Ultra-Wide Gaming Monitor

By

Ang Dell S3422DWG ay isang kahanga-hangang ultra-wide gaming monitor na nag-aalok ng maraming feature sa abot-kayang presyo. Orihinal na presyo sa $500, Dell ay nag-aalok na ngayon ito para lamang sa $3479.99, ginagawa itong isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian sa merkado sa ilalim ng $400.

Sa 34-inch na laki at ultra-wide na 3440x1440 na resolution, nagbibigay ang monitor na ito ng nakamamanghang visual na karanasan. Ang 16:10 aspect ratio at 1800R curve ay higit na nagpapahusay sa immersion, na nagbibigay-daan sa mga manlalaro na tunay na isawsaw ang kanilang mga sarili sa kanilang mga paboritong pamagat.

Ang isa sa mga pangunahing bentahe ng Dell S3422DWG ay ang 1440p na resolusyon nito. Ang resolution na ito ay nakakakuha ng balanse sa pagitan ng kalidad ng imahe at pagganap, na nag-aalok ng magagandang visual nang hindi naglalagay ng labis na strain sa iyong system. Ipares sa isang malakas na graphics card tulad ng GeForce RTX 3060 Ti, masisiyahan ang mga gamer sa mga max graphic na setting o napakataas na framerate, na nagbibigay sa kanila ng bentahe sa mapagkumpitensyang paglalaro.

Nagtatampok ng VA panel, ipinagmamalaki ng monitor na ito ang 1ms response time, 144Hz refresh rate, 3000:1 contrast ratio, at 90% DCI-P3 na saklaw ng kulay. Bagama't hindi opisyal na katugma sa G-SYNC, ang monitor ay nasubok at natagpuang gumagana nang maayos sa G-SYNC, na nagbibigay ng maayos at walang luhang mga karanasan sa paglalaro.

Ang isang kapansin-pansing bentahe ng Dell S3422DWG ay ang kahanga-hangang warranty nito. Habang ang karamihan sa mga monitor ay may kasama lamang na isang taong warranty, ang monitor na ito ay nag-aalok ng tatlong taong warranty. Bukod pa rito, ito ay karapat-dapat para sa programang Premium Panel Exchange ng Dell, na nagpapahintulot sa mga user na makatanggap ng libreng pagpapalit ng panel sa panahon ng warranty kung kahit isang maliwanag na pixel ay nakita.

Sa pangkalahatan, ang Dell S3422DWG ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga manlalaro na naghahanap ng mataas na pagganap na ultra-wide gaming monitor. Sa nakamamanghang visual na kalidad nito, mabilis na refresh rate, at mapagbigay na warranty, nag-aalok ito ng hindi kapani-paniwalang halaga para sa presyo nito.

