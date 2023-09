Ipinakilala ni Berria ang Mako: Isang Versatile XC/Downcountry Mountain Bike

Ang Berria, isang Spanish brand, ay inihayag kamakailan ang kanilang pinakabagong handog na mountain bike, ang Mako. Nagtatampok ang XC/marathon at downcountry platform na ito ng panloob na shock na matatagpuan patayo sa loob ng seat tube, na hinimok ng isang bahagyang nakatago na rocker link. Ang pagpipiliang disenyo na ito ay katulad ng nakita sa mga kamakailang modelo mula sa Bold at Scott. Ang Mako ay may kasamang flexy seatstay sa halip na isang rear pivot, na nagbibigay ng 113mm na paglalakbay.

Ang desisyon na itago ang pagkabigla sa loob ng frame ay inudyukan ng ilang mga kadahilanan, ayon kay Berria. Sinasabi nila na ang pagsasama ay pinahuhusay ang proteksyon ng shock laban sa putik at alikabok at pinapabuti ang pamamahagi ng masa, na nagreresulta sa isang mas magaan na gitnang bahagi ng bike. Ito naman, ay nag-aambag sa pagtaas ng katatagan, lalo na sa mas mataas na bilis. Bukod pa rito, pinapayagan ng frame na magkasya ang dalawang bote sa loob ng pangunahing tatsulok.

Ang Mako ay magagamit sa dalawang bersyon: isa para sa XC/XCO at isa para sa downcountry. Ang parehong bersyon ay may parehong frame, kung saan ang modelo ng XCO ay may 110mm travel fork, 760mm handlebars, rims na may 25 o 28mm na panloob na lapad, at 2.25″ na gulong. Sa kabilang banda, ang downcountry na bersyon ay nilagyan ng 125mm dropper seatpost, 120 o 130mm travel forks, 4-piston brakes, 780mm bars, 30mm rims, at 2.35″ gulong.

Ginagamit ng Berria ang kanilang HM2X fiber para sa karamihan ng mga modelo, na nagreresulta sa inaangkin na bigat ng frame na 2,175g (1,795g na walang hardware). Gayunpaman, ang nangungunang Mako BR (mga modelong XCO lang) ay gumagamit ng kanilang mas advanced na UHM3X carbon fiber, na ipinagmamalaki ang inaangkin na timbang na 1,875g (1,495g nang walang hardware). Nagtatampok ang frame ng UDH hanger, probisyon para sa FOX's Live Valve electronic suspension system, at isang integrated headset na may buong internal na pagruruta ng cable.

Sa mga tuntunin ng geometry, ang Mako ay nagpapakita ng mga modernized na sukat kumpara sa hinalinhan nito. Ang haba ng chainstay ay nabawasan ng 5mm hanggang 430mm, habang ang anggulo ng ulo ay bumaba ng 1.7°. Ang pag-abot ay nadagdagan din, na nagreresulta sa isang 18mm na mas mahabang wheelbase sa kabila ng mas maikling rear-center. Ang anggulo ng ulo ay nag-iiba-iba sa iba't ibang laki ng frame, na may mas maliliit na laki na nagtatampok ng mga slacker angle. Ipinagmamalaki ng bersyon ng DC na may mas mahahabang tinidor ang mas maluwag na mga anggulo ng ulo, tumaas na taas ng stack, nabawasan ang abot, at mas mahabang wheelbase.

Ang atensyon ni Berria sa detalye ay umaabot din sa mga bahagi ng sabungan. Nagtatampok ang mga high-end na modelo ng one-piece bar at stem, na may iba't ibang haba ng stem at tumaas depende sa istilo ng pagsakay. Gumagamit ang XC build ng stem na may 0mm na pagtaas at 60mm, 75mm, o 95mm na epektibong haba ng stem, habang ang mga bersyon ng DC ay may 50mm o 75mm na haba ng stem, 20mm na taas, at 780mm na lapad.

Ang Mako ay magagamit na ngayon para sa pagbili, at higit pang impormasyon ay matatagpuan sa website ng Berria.

