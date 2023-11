Mga Madalas Itanong (FAQ)

Dapat bang Suspindihin ng Lupon ng Tesla ang Elon Musk para sa Pag-endorso ng Mga Pananaw na Antisemitic?

Isang mamumuhunan sa Tesla at isang kilalang eksperto sa pamamahala ang nananawagan kay Elon Musk, ang CEO ng Tesla, na suspindihin ng board of directors ng kumpanya dahil sa pag-endorso ng mga antisemitic na pananaw sa social media. Si Jerry Braakman, presidente ng First American Trust, ay naniniwala na ang Musk ay tumawid sa isang linya sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa isang antisemitic post sa isang sikat na social media platform. Sinabi ni Braakman na ang CEO ng isang pampublikong kumpanya ay hindi dapat magpakalat ng poot, anuman ang mga karapatan sa malayang pananalita.

Ang kontrobersyang ito ay humantong sa mga pangunahing brand tulad ng Disney, NBCUniversal, at Warner Bros. Discovery na huminto sa kanilang pag-advertise sa platform na pagmamay-ari ng Musk. Bagama't hindi direktang iniugnay ng mga kumpanyang ito ang kanilang desisyon sa post ni Musk, nalaman na ang ilan sa kanilang mga advertisement ay inilagay malapit sa antisemitic na nilalaman sa platform.

Iminumungkahi ni Braakman na ang Musk ay dapat ilagay sa bakasyon sa loob ng 30 hanggang 60 araw at kinakailangan na dumalo sa pagsasanay sa empatiya at/o therapy. Naniniwala siya na ang kayamanan ni Musk o ang kanyang teknikal at kahusayan sa negosyo ay hindi pinahihintulutan ang kanyang mga pahayag, at ang kanyang pag-uugali ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa tulong.

Si Jeffrey Sonnenfeld, dekano para sa mga pag-aaral ng pamumuno sa Yale School of Management, ay sumang-ayon na ang lupon ng Tesla ay dapat kumilos. Sinabi ni Sonnenfeld na ang Musk ay dapat masuspinde mula sa titulo ng CEO at posibleng muling italaga bilang punong opisyal ng teknolohiya, na may kaunting epekto sa presyo ng pagbabahagi ng kumpanya.

Gayunpaman, ang Musk ay may malaking kapangyarihan sa loob ng Tesla, dahil hindi lamang siya ang CEO ngunit nakaupo rin sa board of directors at ang pinakamalaking indibidwal na shareholder. Habang ang ilang mga shareholder at eksperto ay nananawagan para sa board na panagutin siya, ang iba ay nagpahayag ng pagdududa tungkol sa kanilang pagpayag at kakayahang gawin ito nang epektibo.

Sa huli, ang desisyon ay nakasalalay sa board ni Tesla. Ang kontrobersya ay nagtataas ng mahahalagang tanong tungkol sa mga responsibilidad ng mga CEO sa mga kumpanyang ipinagpalit sa publiko, ang mga hangganan ng malayang pananalita, at ang lawak kung saan dapat makialam ang mga board sa mga personal na pananaw na ipinahayag ng kanilang mga pinuno.

Q: Sino ang nasa Tesla board?

A: Ang board ng Tesla ay pinamumunuan ni Robyn Denholm at kasama sina James Murdoch, venture capitalist na si Ira Ehrenpreis, ang nakababatang kapatid ni Musk na si Kimbal, at si Musk mismo. Ang Musk ay may malaking impluwensya bilang co-founder, CEO, at pinakamalaking indibidwal na shareholder ng kumpanya.

T: Bakit nananawagan ang ilang shareholder at eksperto na suspindihin si Musk?

A: Naniniwala sila na ang Musk na nag-eendorso ng mga antisemitic na pananaw sa social media ay hindi katanggap-tanggap para sa CEO ng isang pampublikong kumpanya. Nagtatalo sila na ang kanyang pag-uugali ay nakakasira sa tatak ng kumpanya at dapat siyang panagutin ng board at tugunan ang kanyang mga aksyon.

Q: Paano tumugon ang ibang mga pinuno ng negosyo sa kontrobersya?

A: Ang ilang kilalang lider ng negosyo, tulad ng hedge fund billionaire na si Bill Ackman, ay tumayo sa tabi ni Musk at ipinagtanggol siya laban sa mga akusasyon ng antisemitism. Gayunpaman, ang iba, tulad ni Ross Gerber, CEO at presidente ng Gerber Kawasaki, ay pinuna ang pag-uugali ni Musk at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa epekto nito sa reputasyon ng Tesla.