Inilabas ng T-Force ang Abot-kaya at Mataas na Bilis na Gen4 NVMe SSD na may G70 at G50 Lineup

Ang T-Force, ang gaming brand ng memory at storage provider na Team Group Inc., ay nasa isang misyon na baguhin ang karanasan sa paglalaro. Ngayon, ipinagmamalaki ng T-Force na ipahayag ang paglulunsad ng pinakabagong lineup ng gaming SSDs – ang G70, G70 PRO, G50, at G50 PRO. Ginagamit ng mga SSD na ito ang makabagong interface ng PCIe Gen4x4 at nagtatampok ng kilalang controller ng InnoGrit na nag-aalok ng pambihirang katatagan.

Ang isang natatanging tampok ng T-Force G70 at G70 PRO SSD ay ang kanilang kahanga-hangang bilis ng pagbasa, na umaabot hanggang 7000 MB/s. Sa kabilang banda, ang G50 at G50 PRO SSD ay nagbibigay ng napakabilis na bilis na hanggang 5000 MB/s. Ang lahat ng apat na SSD ay idinisenyo sa M.2 2280 form factor at sinamahan ng patented na ultra-thin graphene heat sink ng T-Force. Bukod pa rito, ang variant ng G70 PRO ay nilagyan ng aluminum alloy heatsink, na nagbibigay sa mga user ng mas maraming opsyon sa paglamig.

Ang isa sa mga pangunahing bentahe ng bagong SSD lineup ng T-Force ay ang kanilang pagiging tugma sa PS5 SSD expansion slot, na tinitiyak na ang mga PC at console gamer ay maaaring makinabang mula sa mataas na pagganap ng mga kakayahan ng mga PCIe 4.0 SSD na ito.

Nagtatampok ng SLC cache technology, ang G70 at G50 SSDs ay maaaring iangkop sa iba't ibang mga kinakailangan sa paglalaro. Samantala, sinusuportahan ng G70 PRO at G50 PRO SSD ang parehong DRAM at SLC caching, na nagbibigay sa mga manlalaro ng maraming pagpipilian para mapahusay ang kanilang karanasan sa paglalaro.

Inuuna ng T-Force ang kapayapaan ng isip ng mga gumagamit nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng G70, G70 PRO, G50, at G50 PRO PCIe 4.0 SSD na may patentadong SMART monitoring software ng TEAMGROUP. Ang software na ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na subaybayan ang kalusugan ng kanilang mga SSD at maginhawang magsagawa ng pag-setup at pagsubok upang matiyak ang pinakamainam na pagganap.

Ang T-Force G70, G70 PRO, G50, at G50 PRO PCIe 4.0 SSD ay magiging available para mabili sa North American store ng Amazon sa katapusan ng Disyembre. Maghanda upang lumampas sa isang bagong antas ng pagganap ng paglalaro gamit ang pinakabagong SSD lineup ng T-Force.

FAQ

T: Ano ang namumukod-tangi sa T-Force G70 at G70 PRO SSDs?

A: Nag-aalok ang T-Force G70 at G70 PRO SSD ng mga bilis ng pagbasa na hanggang 7000 MB/s, na ginagawang perpekto ang mga ito para sa mga gamer na humihingi ng mataas na performance na storage.

Q: Anong mga cooling option ang available para sa T-Force SSDs?

A: Ang lahat ng SSD sa lineup ng G70 at G50 ay may mga ultra-thin graphene heat sink. Nagtatampok din ang variant ng G70 PRO ng aluminum alloy heatsink para sa karagdagang paglamig.

T: Maaari ko bang gamitin ang mga SSD na ito sa aking PlayStation 5?

A: Oo, ang mga T-Force SSD ay tugma sa PS5 SSD expansion slot, na nagpapahintulot sa mga console gamer na makinabang mula sa kanilang mga high-speed na kakayahan.

T: Paano ko masusubaybayan ang kalusugan ng aking T-Force SSD?

A: Ibinibigay ng T-Force ang kanilang patentadong SMART monitoring software, na nagbibigay-daan sa mga user na subaybayan ang kalusugan ng kanilang mga SSD at madaling gawin ang mga kinakailangang setup at testing procedure.