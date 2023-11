Inilabas ng T-FORCE ang Mga Bagong Gaming SSD na may Pinahusay na Performance at Cooling Solutions

Ang T-FORCE, isang kilalang gaming brand sa ilalim ng Team Group Inc., ay naglunsad kamakailan ng pinakabagong lineup ng gaming SSDs, na nag-aalok ng mas mataas na karanasan sa paglalaro sa mga mahilig. Ang mga bagong SSD, katulad ng T-FORCE G70, G70 PRO, G50, at G50 PRO, ay nagdadala ng mga advanced na feature at teknolohiya upang mapahusay ang katatagan at pagganap.

Gamit ang interface ng PCIe Gen 4×4, isinasama ng mga SSD na ito ang controller ng InnoGrit, na tinitiyak ang matatag na katatagan sa panahon ng masinsinang mga session ng paglalaro. Nilagyan ng ultra-thin graphene heat sink, lahat ng apat na SSD ay available sa sikat na M.2-2280 form factor. Ang graphene heat sink ay mahusay na nagwawaldas ng init, na nagpapanatili ng pinakamainam na pagganap sa panahon ng mga pinahabang session ng paglalaro.

Kapansin-pansin, nagtatampok din ang variant ng G70 PRO ng karagdagang aluminum alloy heatsink para sa mga user na naghahanap ng mga alternatibong solusyon sa paglamig. Ang natatanging cooling module na ito ay tugma sa PS5 SSD expansion slot, na nag-aalok ng flexibility para sa parehong mga PC at console gamer na naghahanap ng pambihirang performance.

Ang T-FORCE G70 at G70 PRO SSD ay naghahatid ng mga kahanga-hangang bilis ng pagbasa na hanggang 7000 MB/s, na nagbibigay ng mabilis na mga oras ng paglo-load at tuluy-tuloy na in-game na karanasan. Katulad nito, ang G50 at G50 PRO SSD ay nakakamit ng mga bilis na hanggang 5000 MB/s, na tinitiyak ang maayos na gameplay at mabilis na paglilipat ng data.

Upang matugunan ang magkakaibang kagustuhan ng user, sinusuportahan ng T-FORCE G70 at G50 SSDs ang teknolohiya ng cache ng SLC. Bukod pa rito, ang mga PRO na bersyon ng mga SSD na ito ay nag-aalok ng parehong DRAM at SLC na pag-cache, na naghahatid ng isang nako-customize na solusyon sa pag-cache na nagpapalaki sa pagganap.

Nagtatampok ang lahat ng apat na M.2 2280 SSD ng mga InnoGrit controller, na ginagarantiyahan ang katatagan at pagiging maaasahan para sa mga gamer na humihiling ng walang patid na gameplay.

Higit pa rito, nilagyan ng T-FORCE ang mga bagong gaming SSD na ito ng patentadong SMART monitoring software nito. Ang software na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga user na subaybayan ang kalusugan ng kanilang mga SSD, magsagawa ng madaling pag-setup, at magsagawa ng mga pagsubok upang masuri ang kalidad at performance ng kanilang mga storage device.

Ang T-FORCE G70, G70 PRO, G50, at G50 PRO PCIe 4.0 SSDs ay inaasahang magiging available sa North American store ng Amazon sa katapusan ng Disyembre. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa availability at pagpepresyo, mangyaring bisitahin ang opisyal na website ng Team Group at sundan ang kanilang mga social media channel.

