Nagpapakita ang Bagong Pag-aaral ng Nakakagulat na Papel ng Cerebellar Nuclei sa Associative Learning

Ang mga mananaliksik mula sa Netherlands Institute for Neuroscience, Erasmus MC, at Champalimaud Center for the Unknown ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas tungkol sa associative learning at ang papel ng nuclei sa cerebellum. Ayon sa kaugalian, pinaniniwalaan na ang cortex ng cerebellum ay may pananagutan sa pag-regulate ng pag-aaral ng associative. Gayunpaman, ang bagong pag-aaral na ito ay nagpapakita na ang nuclei ay talagang gumaganap ng isang nakakagulat na papel sa proseso ng pag-aaral na ito.

Ang associative learning ay tumutukoy sa proseso kung saan ang positibo o negatibong mga karanasan ay humahantong sa pag-aaral at pagbabago ng pag-uugali. Halimbawa, kung sinusunog natin ang ating mga daliri sa mainit na kalan, natututo tayong maging mas maingat sa hinaharap. Ang cerebellum ay matagal nang kilala na mahalaga sa ganitong paraan ng pag-aaral, ngunit ang eksaktong mga mekanismo ay nanatiling hindi malinaw.

Upang imbestigahan pa ito, ang internasyonal na pangkat ng mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga eksperimento sa mga daga. Ang mga daga ay sinanay ng dalawang magkaibang stimuli: isang flash ng liwanag na sinusundan ng isang buga ng hangin sa mata. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga daga na iugnay ang dalawang stimuli at pre-emptive na ipipikit ang kanilang mga mata kapag nakita nila ang flash ng liwanag.

Ang mga mananaliksik ay nakatuon sa dalawang pangunahing bahagi ng cerebellum: ang cerebellar cortex at ang cerebellar nuclei. Ang mga bahaging ito ay magkakaugnay, na ang nuclei ay kumikilos bilang output center ng cerebellum. Dati ay pinaniniwalaan na ang cortex ay gumaganap ng pangunahing papel sa pag-aaral ng reflex at timing ng pagsasara ng takipmata. Gayunpaman, ipinakita ng pag-aaral na ito na ang maayos na pagsasara ng talukap ng mata ay maaari ding i-regulate ng nuclei.

Ang cerebellum ay tumatanggap ng impormasyon mula sa ibang mga rehiyon ng utak sa pamamagitan ng mossy fibers at climbing fibers. Ang mga mossy fibers ay naisip na nagdadala ng impormasyon mula sa light stimulus, habang ang climbing fibers ay naghahatid ng impormasyon na may kaugnayan sa air puff. Natuklasan ng mga mananaliksik na, sa mga daga na nagpapakita ng nag-uugnay na pag-aaral, ang mga mossy fibers ay gumawa ng mas malakas na koneksyon sa nuclei.

Bilang karagdagan, ang mga mananaliksik ay gumamit ng optogenetics, isang paraan na gumagamit ng liwanag upang kontrolin ang mga selula, upang subukan ang kapasidad para sa pag-aaral sa cerebellar nuclei. Nalaman nila na ang direktang pagpapasigla ng mga koneksyon sa utak na may liwanag, na ipinares sa air puff, ay humantong sa maayos na pagsasara ng takipmata sa mga daga.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mga bagong insight sa mga kumplikadong mekanismo ng associative learning sa cerebellum. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng nakakagulat na kontribusyon ng nuclei, pinalalim ng mga mananaliksik ang aming pag-unawa sa mahalagang rehiyon ng utak na ito at ang papel nito sa pag-aaral at pag-uugali.

