Mga Beaver na Nag-aambag sa Produksyon ng Greenhouse Gas sa Arctic, Natuklasan ng Pag-aaral

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Alaska Fairbanks (UAF) ay natukoy na ang mga beaver ay may pagtaas ng papel sa paggawa ng greenhouse gas sa Arctic. Nai-publish sa journal Environmental Research Letters, iniuugnay ng pag-aaral ang pagkakaroon ng mga beaver sa rehiyon sa tumataas na antas ng mga emisyon ng methane gas.

Tradisyonal na matatagpuan sa mga kagubatan na lugar, ang mga beaver ay kolonisasyon na ngayon sa mga rehiyon ng tundra sa kanluran at hilagang Alaska. Ang kolonisasyong ito ay may makabuluhang siyentipikong implikasyon at tinitingnan bilang isang radikal na pag-unlad ng mga komunidad sa mga lugar na ito.

Iginiit ng pangkat ng pananaliksik ng UAF, na pinamumunuan ni Propesor Ken Tape, na ang kanilang pag-aaral ang unang nag-uugnay sa mga bagong beaver pond sa pagtaas ng mga emisyon ng methane gas. Ang pagtuklas na ito ay makabuluhan dahil sa makapangyarihang greenhouse effect ng methane, na humigit-kumulang 25 beses na mas malakas kaysa sa carbon dioxide sa pag-trap ng init sa loob ng atmospera ng lupa. Ang methane ay responsable para sa humigit-kumulang 20% ​​ng pandaigdigang greenhouse gas emissions, ayon sa US Environmental Protection Agency.

Nakatuon ang mga mananaliksik sa isang lugar na humigit-kumulang 166 square miles sa Lower Noatak River Basin sa hilagang-kanluran ng Alaska. Gumamit sila ng koleksyon ng imahe mula sa kalawakan, partikular mula sa programa ng Arctic-Boreal Vulnerability Experiment ng National Aeronautical and Space Administration, upang mas maunawaan ang epekto ng mga beaver sa landscape. Sa pamamagitan ng pagmamapa sa mahigit 10,000 beaver pond sa Alaska Arctic, naiugnay ng pangkat ng pananaliksik ang pagkakaroon ng beaver pond na may methane hot spot.

Ang mga beaver dam, isang trademark ng species, ay nagdudulot ng pagbaha na bumabaha sa mga halaman at ginagawang mga lawa ang mga sapa ng Arctic. Ang mga beaver pond na ito at ang nakapaligid na binaha na mga halaman ay nagiging mga kapaligirang kulang sa oxygen na may masaganang organikong sediment. Habang nabubulok ang materyal na ito, naglalabas ito ng methane gas.

Gumamit ang mga mananaliksik ng airborne hyperspectral imaging technology para sa methane mapping. Ang advanced na proseso ng imaging na ito ay kumukuha ng data mula sa isang daang iba't ibang mga banda sa electromagnetic spectrum, na nagbibigay-daan para sa pagkakakilanlan ng methane at iba pang mga gas.

Kasama sa mga co-author ng pag-aaral si Benjamin Jones, isang research assistant professor sa UAF Institute of Northern Engineering, kasama ang isang grupo mula sa National Park Service at jet propulsion laboratory ng NASA.

Ang pag-aaral na ito ay nagdaragdag sa aming pag-unawa sa kumplikadong relasyon sa pagitan ng mga species at pagbabago ng klima. Habang patuloy na pinapalawak ng mga beaver ang kanilang hanay sa Arctic, ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang masuri ang pangmatagalang epekto ng kanilang presensya sa mga greenhouse gas emissions.

