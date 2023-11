Bagong Pamagat: The Sonos Era 300: Isang Wireless Speaker na Nagbabago ng Laro na may Hindi Mapaglabanan na Black Friday Deal

Magandang balita para sa lahat ng mahilig sa audio doon! Ang lubos na kinikilalang Sonos Era 300, na kilala sa pambihirang kalidad ng tunog at groundbreaking na spatial audio feature, ay available na ngayon sa isang hindi mapaglabanan na diskwento sa Black Friday. Maaari mo na ngayong kunin ang award-winning na wireless speaker na ito sa halagang £399, pababa mula sa orihinal nitong presyo na £449 sa Amazon.

Ang makabuluhang pagbaba ng presyo ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para sa mga taong tumitingin sa Era 300 ngunit nag-aalangan dahil sa paunang gastos nito. Ang mga Sonos speaker ay kilala sa kanilang walang kapantay na audio performance at cutting-edge na disenyo, ngunit hindi sila madalas na nakikita na may ganoong malaking diskwento. Samakatuwid, ang limitadong oras na alok na ito ay talagang isang dahilan para sa pagdiriwang.

Ang pinagkaiba ng Sonos Era 300 ay ang kakayahang maghatid ng nakaka-engganyong karanasan sa audio na walang katulad. Nilagyan ng pagmamay-ari ng Trueplay na teknolohiya sa pag-tune ng Sonos at suporta para sa Dolby Atmos, ang speaker na ito ay gumagawa ng three-dimensional na soundscape na bumalot sa nakikinig. Fan ka man ng classical na musika, heavy metal, o anumang bagay sa pagitan, ang Era 300 ay maganda ang paggawa ng mga nuances at mga detalye ng bawat genre.

Bukod dito, ang Era 300 ay hindi lamang isang matalinong tagapagsalita, ito ay isang smart home hub. Walang putol itong isinasama sa voice control system ng Sonos at Amazon Alexa, na nagbibigay sa iyo ng walang hirap na kontrol sa iyong audio playback at iba pang matalinong device sa iyong konektadong ecosystem. Sa malawak nitong kakayahan sa streaming at maraming nalalaman na pagganap, hindi nakakagulat na ang Era 300 ay nakakuha ng kritikal na pagbubunyi at pagkilala.