Inilabas ng SteelSeries ang Napakagandang White Nova 7 Wireless Headset

By

Inihayag kamakailan ng SteelSeries ang paglabas ng bagong puting bersyon ng kanilang lubos na kinikilalang Nova 7 wireless headset. Kilala sa kanilang pambihirang kalidad, ang Nova line ng mga headset ay patuloy na naghahatid ng mahusay na pagganap.

Ang puting Nova 7 headset, na inihayag noong Setyembre 12, 2023, ay nakakuha ng pansin sa nakamamanghang aesthetic appeal nito. Ang bagong karagdagan na ito ay umaakma sa mga dating inilabas na itim na variant ng Nova 7 headset, na lumilikha ng mas magkakaugnay na hitsura para sa mga manlalaro na gumagamit ng Xbox Series S o PS5 consoles.

Available sa dalawang variant, ang Nova 7X para sa mga manlalaro ng Xbox at ang Nova 7P para sa mga mahilig sa PS5, ang mga wireless headset na ito ay hindi limitado sa console gaming. Ang mga ito ay katugma din sa mga PC, na ginagawa itong maraming nalalaman na opsyon para sa mga manlalaro sa iba't ibang platform.

Nagpadala ang SteelSeries ng mga sample ng puting Nova 7 headset, na nagbibigay-daan sa mga tester na masuri mismo ang kalidad at karanasan. Kung ikukumpara sa nakaraang Arctis 7 headset, ang puting Nova 7X ay nagpakita ng isang mas makulay na puting kulay, na agad na nakakaakit ng mata.

Ang higit na kanais-nais sa Nova 7 ay ang pagiging tugma nito sa Arctis Nova Booster Packs. Nag-aalok ang mga pack na ito ng hanay ng mga kulay para sa ski goggle headband at mga tag ng speaker, na nagbibigay-daan sa mga user na i-personalize at i-customize ang kanilang mga headset ayon sa kanilang mga kagustuhan.

Ang puting Arctis Nova 7 headset ay magagamit na ngayon para sa pagbili sa Amazon at ang SteelSeries website sa parehong Xbox at PlayStation variant. Kung ikaw ay isang console gamer o gumagamit ng PC, ang headset na ito ay isang kapaki-pakinabang na pag-upgrade at isang naka-istilong karagdagan sa anumang pag-setup ng gaming.

Pinagmumulan:

– Dylan Horetski sa Dexerto (2023-09-12)

– Website ng SteelSeries