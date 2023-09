Naging Pinakamalaking Game Launch ng Bethesda ang Starfield na may Mahigit 6 na Milyong Manlalaro

Ang Starfield, ang pinaka-inaasahang space RPG mula sa Bethesda, ay nakamit ang isang record-breaking na paglulunsad. Ayon sa anunsyo ng Bethesda sa Twitter, ang Starfield ay naging "pinakamalaking paglulunsad ng larong Bethesda sa lahat ng panahon," na umaakit ng higit sa 6 na milyong mga manlalaro noong Setyembre 6.

Ang laro ay unang inilabas sa Early Access noong Agosto 31 at pagkatapos ay sa buong mundo noong Setyembre 6. Sa kabila ng pagiging available bilang libreng pamagat ng Game Pass, ang Starfield ay mahusay na gumaganap sa parehong digital at pisikal na mga sales chart.

Sa pandaigdigang top sales chart ng Steam, nakuha ng Starfield ang numero-dalawang posisyon, pangalawa lamang sa matagal nang Counter-Strike: Global Offensive. Sa humigit-kumulang 200,000 kasabay na mga manlalaro, nalampasan ng Starfield ang kasabay na bilang ng manlalaro ng iba pang sikat na Bethesda RPG gaya ng Skyrim, Fallout 4, at The Elder Scrolls Online.

Bilang karagdagan sa tagumpay nito sa digital market, pinangungunahan din ng Starfield ang physical sales chart sa UK, na nalampasan ang mga titulo tulad ng Hogwarts Legacy at Mario Kart 8 Deluxe. Ang pagganap ng laro sa pisikal na merkado ay maihahambing sa Diablo IV, na isang makabuluhang digital hit.

Ang tagumpay ng Starfield ay maaaring maiugnay sa kumbinasyon ng pagkakaroon nito sa Game Pass at ang suporta ng mga nakatuong tagahanga. Maraming mga subscriber ng Game Pass ang nagpasyang bumili ng digital na bersyon ng laro para magpakita ng suporta para sa Xbox at Bethesda Studios at matiyak na ang laro ay makakatanggap ng patuloy na suporta at mga update sa content.

Habang ang mga opisyal na numero ng benta para sa Starfield ay hindi pa inihayag ng Bethesda, ang kahanga-hangang paglulunsad ng laro at lumalaking base ng manlalaro ay nakaposisyon ito bilang isang malaking tagumpay. Sa pamamagitan ng nakaka-engganyong paggalugad ng kalawakan na gameplay, nakatakdang akitin ng Starfield ang mga manlalaro sa mga darating na taon.

