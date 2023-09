Ipinakita ng Mga Manlalaro ng Starfield ang kanilang Mga Kakayahang Malikhain sa pamamagitan ng Paglikha ng Mga Sikat na Mukha

Ang mga manlalaro ng Starfield ay napatunayang isang mahuhusay at malikhaing grupo, na nagpapakita ng kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng paggamit ng mahusay na tagalikha ng karakter ng laro upang muling likhain ang iba't ibang sikat na mukha. Mula sa mga iconic na aktor hanggang sa mga minamahal na fictional character, ibinabahagi ng komunidad ang kanilang mga kahanga-hangang likha sa social media.

Isang user ng Reddit, strider390, ang nag-post ng screenshot ng kanilang karakter na kahawig ni Willem Dafoe, na may caption na, "Alam mo, isa akong industriyalista sa sarili ko," bilang pagtukoy sa sikat na Spider-Man meme. Ang isa pang manlalaro, SoullessVoid, ay nagpasya na muling likhain ang maalamat na si David Bowie bilang kanyang Starman persona. Ang CheesyWales ay gumawa pa ng Todd Howard, ang development chief ng Bethesda, ang studio sa likod ng Starfield.

Gumagawa ng inspirasyon mula sa mga pelikula at palabas sa TV, muling lumikha ang mga manlalaro ng mga karakter tulad ni Mike Ehrmantraut mula sa Breaking Bad at Better Call Saul, Tony Soprano mula sa The Sopranos, at Shrek at Lord Farquaad mula sa prangkisa ng Shrek. Ang mga nakakatuwa at madalas na nakakatakot na mga rendisyon ay nagpapakita ng atensyon ng manlalaro sa detalye at pagkamalikhain.

Hindi lang muling gumawa ng mga sikat na mukha ang mga manlalaro, ngunit nakipag-ugnayan din sila sa muling paggawa ng mga iconic na space craft mula sa mga sikat na franchise gaya ng Star Wars at Star Trek gamit ang ship creator ng Starfield. Kasama rin sa laro ang ilang built-in na Easter Egg, isa sa mga ito ay tumutukoy sa pinakasikat na quote ng Starfield.

Ang Starfield ay nakagawa na ng mga alon sa industriya ng paglalaro, nanguna sa mga chart ng benta bago pa man ang opisyal na paglulunsad nito. Ipinahayag ng boss ng Xbox na si Phil Spencer na mahigit isang milyong manlalaro ang aktibong nakikibahagi sa laro sa petsa ng paglabas nito noong ika-6 ng Setyembre.

Habang patuloy na ginalugad ng mga manlalaro ang malawak na uniberso ng Starfield, mas maraming kapana-panabik na kwento at likha ang tiyak na lalabas. Sa malawak nitong mga pakikipagsapalaran sa roleplaying at kasiya-siyang sistema ng labanan, ang Starfield ay nakakuha ng mga manlalaro at napatunayang mahirap labanan.

Pinagmulan: IGN Review (iskor: 7/10) ni Ryan Dinsdale.