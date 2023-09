Starfield: Paano Pahusayin ang Pagganap ng FPS sa PC gamit ang mga Nvidia GPU

By

Ang Starfield, ang pinakaaabangang laro mula sa developer na si Bethesda, ay nagtagumpay sa komunidad ng video game. Sa napakalaking mundo nito at mga detalyadong lungsod, hindi nakakagulat na ang mga manlalaro ay nasasabik na sumabak sa sci-fi RPG na ito. Gayunpaman, ang ilang mga manlalaro ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagganap ng laro, lalo na sa PC na may mga Nvidia GPU.

Bilang default, tumatakbo ang Starfield sa Xbox Series X|S sa 30 frames per second, na maaaring nakakadismaya para sa mga manlalaro na mas gusto ang mas maayos na gameplay. Sa PC, maaaring hindi pare-pareho ang pagkamit ng isang matatag na 60fps sa ngayon.

Sa kabutihang palad, ang isang gabay na ibinahagi ng isang user ng Nexusmods na nagngangalang Okhayko ay nag-aalok ng isang potensyal na solusyon. Iminumungkahi ng gabay na paganahin ang teknolohiya ng PCI express na tinatawag na Resizable BAR (Base Address Register) para sa mga may-ari ng Nvidia. Ang teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa CPU na ma-access ang memorya ng GPU nang mas mahusay, na posibleng magresulta sa pinabuting pagganap.

Upang paganahin ang Resizable BAR, kakailanganin ng mga gumagamit ng Nvidia na i-download ang Nvidia Profile Inspector at gawin ang mga sumusunod na pagbabago sa software:

1. Piliin ang Starfield sa drop-down na menu ng profile.

2. Mag-navigate sa seksyon 5.

3. Itakda ang tampok na rBAR sa paganahin.

4. Itakda ang mga opsyon sa rBAR sa 0x00000001.

5. Itakda ang limitasyon sa laki ng rBAR sa 0x0000000040000000.

6. Pindutin ang "Ilapat ang Mga Pagbabago" sa kanang tuktok.

Ang pagpapatupad ng mga pagbabagong ito ay maaaring magbigay ng pagpapalakas sa pagganap ng laro, lalo na para sa mga manlalaro na may mga RTX 30-Series GPU. Kapansin-pansin na ang Nvidia ay inaasahang maglalabas ng mga update sa driver sa malapit na hinaharap upang ma-optimize ang gameplay ng Starfield.

Sa ngayon, nag-aalok ang gabay na ito ng potensyal na solusyon para sa mga manlalaro na naghahanap ng matatag na karanasan sa 60fps. Habang patuloy na umuunlad ang laro at inilabas ang mga update, malamang na lalong bubuti ang performance.

Available na ngayon ang Starfield para sa PC at Xbox Series X|S, at maaaring laruin nang walang karagdagang gastos para sa mga subscriber ng Xbox Game Pass.

