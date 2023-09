Ang Starfield ay Nakatanggap ng Mataas na Papuri mula sa God of War Co-Creator na si David Jaffe

Ang Starfield, ang pinakaaabangang laro mula sa Bethesda, ay nakakatanggap ng mataas na papuri mula sa mga manlalaro at tagaloob ng industriya. Isa sa mga kapansin-pansing figure na humarap sa kanilang paghanga para sa laro ay si David Jaffe, co-creator ng serye ng God of War.

Si Emil Pagliarulo, ang direktor ng disenyo at manunulat ng Starfield, ay nagpahayag ng kanyang pagkamangha sa mga positibong komento ni Jaffe. Nagsalita si Pagliarulo sa Twitter upang ibahagi ang kanyang mga saloobin, na nagsasabi, "Ang pagkakaroon ng mga tagahanga na nasisiyahan sa iyong trabaho ay, malinaw naman, hindi kapani-paniwala. Ang pagkakaroon ng mga kapwa dev - lalo na ang mga kilala mo at iginagalang - ang pagkakaroon ng kasiyahan sa iyong laro ay isang ganap na ibang antas ng kahanga-hangang.

Si Jaffe, na kilala sa kanyang trabaho sa Santa Monica Studios at katuwang sa paglikha ng mga kritikal na kinikilalang God of War at Twisted Metal franchise, ay hindi nagpigil sa kanyang papuri para sa Starfield. Sa katunayan, napakalayo na niya ang tawag dito bilang paborito niyang laro ng single-player sa lahat ng oras. Ang kanyang mga post sa social media at YouTube ay higit na nakatuon sa laro mula noong ilunsad ito, na itinatampok ang pambihirang pagsulat nito.

Ang Starfield ay nakakuha ng makabuluhang atensyon mula nang ilabas ito, na may mga kahanga-hangang numero ng manlalaro na itugma. Ang laro ay umabot sa 1 milyong kasabay na mga manlalaro sa araw ng paglulunsad, at noong Setyembre 7, nakaipon na ito ng player base na 6 milyon. Ang mga numerong ito ay nagsisilbing testamento sa pananabik at pag-asam na nakapalibot sa titulo.

Habang patuloy na bumubuhos ang positibong pagtanggap para sa Starfield, maaaring ipagmalaki ng Bethesda at ng development team ang kanilang tagumpay. Ang nakaka-engganyong mundo ng laro, mapang-akit na pagkukuwento, at solidong gameplay ay nakakuha ng puso ng parehong mga manlalaro at mga propesyonal sa industriya.

Kahulugan:

– Starfield: Isang inaabangang laro na binuo ni Bethesda.

– David Jaffe: Co-creator ng serye ng God of War at beterano sa industriya.

– Emil Pagliarulo: Direktor ng disenyo at manunulat ng Starfield.

– Bethesda: Isang kilalang video game developer at publisher.

