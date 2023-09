Starfield Breaking the Bank Quest Guide: Isang Stealthy Heist at Intriga

Sa malawak na uniberso ng Starfield, ang mga manlalaro ay may pagkakataon na sumali sa pangkat ng Crimson Fleet at sumakay sa iba't ibang mga pakikipagsapalaran na sumusubok sa kanilang mga kasanayan sa pagnanakaw at infiltrative. Ang isa sa mga paghahanap ay ang "Breaking the Bank," na kinasasangkutan ng isang matapang na pagnanakaw at isang web ng intriga.

Magsisimula ang quest pagkatapos makausap si UC Commander Kibwe at matanggap ang iyong assignment mula sa Crimson Fleet. Upang magpatuloy, ang mga manlalaro ay dapat maglakbay sa Siren of the Stars sa Aranae IV system at makipagkita kay Rokov, isang dating miyembro ng Crimson Fleet.

Kapag nakasakay na sa starliner, ang mga manlalaro ay makikipag-usap kay Rokov, na nagbubunyag na ang plano ay nagsasangkot ng pagnanakaw mula sa barko, ngunit may twist. Bilang kapalit ng tulong, humiling si Rokov ng tulong sa pagtanggap pabalik sa Crimson Fleet. Ang unang hakbang ay dumalo sa isang gala event sa starliner at mangalap ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Larry Dumbrosky.

Para maiwasang ma-trigger ang threat detection system ng barko, dapat iwasan ng mga manlalaro na pumatay ng sinuman sa panahon ng kaganapan. Ang pakikipag-usap sa iba't ibang mga parokyano ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga aktibidad ni Dumbrosky at ang kanyang koneksyon sa isang taong nagngangalang Klaudia Twist. Ang pagharap kay Klaudia ay nagbubunyag ng higit pa tungkol sa kanilang pamamaraan at humahantong sa mga manlalaro kay Gabriel Vera, isa pang mahalagang tao sa plano.

Para makakuha ng access sa Purser's Safe at makuha ang Earth Savior Award, ang mga manlalaro ay dapat kumuha ng ID at hikayatin si Sheila, isang NPC, na ibigay ito. Sa pagkakaroon ng award, ina-update ng mga manlalaro si Rokov sa kanilang pag-unlad, na pagkatapos ay nagmumungkahi ng pangangailangan para sa higit pang ebidensya laban kay Dumbrosky. Ito ay humantong sa plano na ihiwalay si Gabriel Vera at pasalitain siya.

Pag-navigate sa Engineering Deck, hinihikayat ng mga manlalaro si Chief Engineer Sandin na magbigay ng access sa Life Support area. Sa pamamagitan ng hindi pagpapagana ng pag-access sa suporta sa buhay, lumikha sila ng isang emergency sa buong barko at nagpapatuloy sa pagtatanong kay Gabriel Vera para sa mahahalagang impormasyon. Maaaring piliin ng mga manlalaro na kumatawan sa Crimson Fleet o UC SysDef sa panahon ng dialogue, depende sa kanilang gustong pangkat.

Sa huli, ang paghahanap ay nag-aalok ng mga pagpipilian at hamon, na naghihikayat sa mga manlalaro na gamitin ang kanilang mga palihim na kasanayan, mangalap ng ebidensya, at gumawa ng mahahalagang desisyon na makakaapekto sa kanilang katapatan sa Crimson Fleet at UC SysDef.

Pinagmulan: Bethesda/VG247