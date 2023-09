The Reception of Starfield: A Love or Hate Experience

By

Ang Starfield, ang pinakaaabangang laro mula sa Bethesda, ay sinalubong ng halo-halong pagtanggap mula sa mga manlalaro. Ang ilan ay talagang umiibig sa laro, pinupuri ang malawak na sukat nito at atensyon sa detalye. Ang iba, gayunpaman, ay nagpahayag ng pagkabigo, lalo na tungkol sa mabilis na paglalakbay, pag-load ng mga screen, at frame rate ng laro.

Isa sa mga pangunahing punto ng pagtatalo ay ang frame rate ng laro. Bago ang paglabas nito, kinumpirma ng Bethesda na tatakbo ang Starfield sa naka-lock na 30fps. Bagama't ang desisyong ito ay inaasahan dahil sa malawak na saklaw ng laro, nag-iwan ito sa maraming tagahanga ng pananabik para sa isang 60fps Performance Mode, na naging pamantayan para sa mga modernong release.

Ang Digital Foundry, isang kilalang grupo ng pagsusuri sa paglalaro, ay nagpasya na suriin ang posibilidad na patakbuhin ang Starfield sa 60fps sa Xbox Series X. Gumawa sila ng custom na console gamit ang AMD 4800S Desktop Kit at pinalitan ang GPU ng RX 6700. Sa FSR 2 na pinagana at walang dynamic na resolution scaling, nagawa nilang makamit ang 60fps sa mga nakapaloob na kapaligiran. Gayunpaman, ang karamihan sa laro ay tumatakbo pa rin sa isang matatag na 30-40fps.

Nang ibinaba ang resolution sa 1440p, tumugma sa Xbox Series S, tumakbo ang laro sa stable na 40fps na may paminsan-minsang mga spike sa 60fps. Naging dahilan ito ng Digital Foundry na magmungkahi na posibleng maglabas ang Bethesda ng 40fps mode para sa mga manlalaro na may 120Hz display, lalo na ang mga may mga screen ng Variable Refresh Rate (VRR).

Bagama't nakakaintriga ang mga natuklasang ito, mahalagang tandaan na ang Starfield ay kasalukuyang naka-lock sa 30fps. Gayunpaman, nakakatuwang makita na ang laro ay may potensyal na makamit ang mas mataas na mga rate ng frame na may ilang mga pagsasaayos.

Sa pangkalahatan, ang pagtanggap sa Starfield ay naging isang polarizing. Gustung-gusto man ito o kinasusuklaman ng mga manlalaro, hindi maikakaila ang pag-asam at hype na nakapaligid sa ambisyosong bagong release na ito.

Kahulugan:

– Frame rate: Ang bilang ng mga frame sa bawat segundo na ipinapakita sa isang screen. Ang mas mataas na mga frame rate ay nagreresulta sa mas maayos na paggalaw sa mga video game.

– Performance Mode: Isang mode sa mga video game na inuuna ang mas mataas na frame rate kaysa sa graphical fidelity.

– Mga nakapaloob na kapaligiran: Mga lugar sa loob ng laro na mas maliit sa sukat at mas maraming nilalaman.

– Variable Refresh Rate (VRR): Isang feature na nagbibigay-daan sa display na mag-synchronize sa graphics card, na nagreresulta sa mas maayos na gameplay.

Pinagmumulan:

– GameSpot: (source na artikulo)