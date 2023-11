Star Wars Jedi: Survivor: A Must-Have Game Now on Sale

Sa puspusang panahon ng pamimili ng Black Friday, handa na ang mga manlalaro. Available na ngayon ang Star Wars Jedi: Survivor sa isang makabuluhang diskwento na presyo na $25 lang sa mga piling retail na tindahan.

Mahahanap ng mga mahilig sa laro ang hindi kapani-paniwalang deal na ito sa GameStop, kung saan inaalok ang laro sa halagang $30 sa PS5. Ngunit narito ang catch: kung pipiliin mong kunin ang laro sa tindahan, makakatanggap ka ng karagdagang $5 na diskwento, na magpapababa sa kabuuang presyo sa $25 lamang. Ito ang pinakamababang presyo na nakita namin para sa Star Wars Jedi: Survivor hanggang sa kasalukuyan, na ginagawa itong isang hindi mapaglabanan na alok na $10 na mas mura kaysa sa kasalukuyang nakalista ng Best Buy at Target.

Bagama't eksklusibo ang deal na ito sa bersyon ng PlayStation 5, hindi kailangang mabahala ang mga may-ari ng Xbox Series X at S. Bagama't ang laro ay nakalista sa $35, malamang na ang $5 na in-store na diskwento sa pickup ay nalalapat din sa kanila.

Ang Star Wars Jedi: Survivor ay hindi lamang para sa mga tagahanga ng Star Wars; ito ay isang laro na nakakaakit sa lahat ng mga manlalaro. Sa mataas na rating na 89 sa OpenCritic, ito ay pawang pinupuri para sa mahusay nitong gameplay at nakaka-engganyong karanasan. Habang ang orihinal na release ay may ilang mga bug, ang mga developer ay nagtrabaho nang walang pagod upang magbigay ng mga update at patch, na nagreresulta sa isang malinis at makinis na karanasan sa paglalaro.

Ang inaabangang sequel na ito sa Star Wars Jedi: Fallen Order ng 2019 ay nagaganap limang taon pagkatapos ng mga kaganapan sa unang laro. Ginagampanan ng mga manlalaro ang papel ni Cal Kestis, isang Jedi knight sa isang misyon upang harapin ang Imperyo. Gamit ang pinahusay na mekanika ng labanan at kapana-panabik na mga opsyon sa pag-customize ng character, ang Star Wars Jedi: Survivor ay nangangako ng isang hindi malilimutang paglalakbay.

Huwag palampasin ang Black Friday deal na ito! Tumungo sa iyong pinakamalapit na GameStop at magsimula sa isang epic adventure kasama ang Star Wars Jedi: Survivor.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Maaari ba akong bumili ng Star Wars Jedi: Survivor online?

Habang nag-aalok ang GameStop ng in-store na deal para sa Star Wars Jedi: Survivor, inirerekomendang tingnan ang kanilang website para sa mga opsyon sa online na pagbili.

Applicable ba ang discount sa ibang platforms bukod sa PS5?

Habang ang $5 na in-store na diskwento sa pickup ay kasalukuyang nakumpirma para sa bersyon ng PS5, malamang na ang mga may-ari ng Xbox Series X at S ay maaari ring tamasahin ang parehong diskwento.

Mayroon bang anumang karagdagang mga bonus sa laro?

Ang kasalukuyang alok ay hindi nagbabanggit ng anumang karagdagang mga bonus, ngunit ito ay palaging nagkakahalaga ng pagsuri sa retailer para sa anumang mga alok na pang-promosyon o mga add-on na maaaring available.

Mga Pinagmulan: GameStop.com