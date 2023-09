Inihayag ng Mga Spy Photos ang Electric Car Trunk Design ng Xiaomi, Umuusad Tungo sa 2024 Mass Production

Kamakailan lamang ay lumabas ang isang leaked na larawan ng espiya, na nagbibigay ng sneak silip sa inaabangang electric vehicle ng Xiaomi. Ang larawan ay nagpapakita ng natatanging disenyo ng trunk ng kotse, na may kapansin-pansing pagkakahawig sa kaso ng mga earphone ng Buds 4 Pro ng Xiaomi o isang pinalaki na USB-C charging port.

Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang maluwang na puno ng kahoy na may malaking butas at isang patag na sahig, na sinamahan ng maraming mga tie-down point para sa pag-secure ng kargamento. Ang takip ng trunk, na gawa sa salamin, ay nagdaragdag ng isang katangian ng pagiging sopistikado sa pangkalahatang hitsura ng sasakyan. Higit pa rito, ang mga spy photos ay nag-aalok ng mga sulyap sa iba pang mga detalye ng disenyo, kabilang ang isang makinis at aerodynamic na front end na nagtatampok ng malaking grille at swept-back na mga headlight, pati na rin ang isang naka-istilong hulihan na may sloping roofline at isang full-width na taillight.

Habang ang Xiaomi ay hindi naglabas ng anumang opisyal na impormasyon tungkol sa kanilang de-koryenteng sasakyan, ang mga ulat at paglabas ay nagmumungkahi na ito ay magiging isang high-end na modelo na naglalayong makipagkumpitensya sa mga tulad ng Tesla at iba pang mga kilalang automaker. Ang sasakyan ay inaasahang nilagyan ng isang malakas na 101kWh battery pack, na nagbibigay ng hanay na higit sa 800 km. Bukod pa rito, malamang na isama nito ang mga advanced na feature sa tulong sa pagmamaneho.

Nauna nang iniulat ni Lu Weibing, ang Pangulo ng Xiaomi Group, na ang pag-unlad ng kanilang automotive project ay nalampasan ang mga paunang projection. Bilang resulta, ang Xiaomi ay nasa track upang simulan ang mass production ng kanilang electric vehicle sa unang kalahati ng 2024.

Sa konklusyon, ang pagtagas ng mga larawan ng espiya ay nag-aalok ng isang sulyap sa paparating na electric vehicle ng Xiaomi, na nagpapakita ng natatanging disenyo ng trunk nito at nagpapahiwatig ng mga high-end na feature nito. Sa mass production na naka-iskedyul para sa 2024, nilalayon ng Xiaomi na gumawa ng marka sa industriya ng electric vehicle, nakikipagkumpitensya sa mga dati nang manlalaro at nag-aalok sa mga consumer ng isang sopistikado at advanced na teknolohikal na opsyon.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo sa sertipikasyon ng Bluetooth SIG at mga larawan ng espiya.