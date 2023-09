Bagong Accessory para sa Pixel Watch: Spigen's Lite Fit Band

Ang Spigen, isang kilalang manufacturer ng mga case ng telepono, ay pinalawak ang hanay ng produkto nito upang isama ang mga accessory para sa paparating na Google Pixel Watch. Ang kanilang pinakahuling inaalok ay ang Lite Fit band, na gawa sa nylon fabric. Idinisenyo ang banda na ito upang maging flexible, magaan, at makahinga, na tinitiyak ang pangmatagalang ginhawa para sa nagsusuot.

Ang Lite Fit band ay may kasamang zinc alloy buckle at stainless steel connector. Sinasabing ang connector ay walang putol na pinagsama sa casing ng Google Pixel Watch, na nagbibigay dito ng makinis at pinag-isang hitsura. Sa kasalukuyan, ang variant ng itim na kulay lamang ang magagamit para sa pagbili, ngunit iminumungkahi ng Spigen na ang mga pagpipiliang pilak at ginto ay maaaring ihandog sa hinaharap.

Isa sa mga pangunahing selling point ng Lite Fit band ay ang compatibility nito sa bawat relo sa Pixel Watch Series. Binibigyang-diin ng Spigen ang "madaling tanggalin na disenyo ng clip" nito na nagbibigay-daan sa banda na magkasya sa flush sa anumang pulso. Bilang karagdagan, inilalarawan ng kumpanya ang banda bilang "simple at walang tiyak na oras" upang umakma sa anumang istilo o hitsura.

Ang banda ng Lite Fit ay partikular na idinisenyo upang magkasya sa paparating na Google Pixel Watch (2022). Gayunpaman, inaasahan na ang mga umiiral na banda na idinisenyo para sa mga nakaraang modelo ay magiging tugma din sa Pixel Watch 2.

Ang Spigen Lite Fit band ay nagkakahalaga ng $24.99 kapag binili nang direkta mula sa kumpanya. Gayunpaman, mahahanap ito ng mga customer sa halagang $10 na mas mura sa Amazon, at maaaring available ito para sa agarang pagpapadala sa ilang rehiyon. Kapansin-pansin na ang pinakamurang strap ng Google para sa Pixel Watch ay nagsisimula sa $49.99.

Habang masigasig naming hinihintay ang paglulunsad ng Pixel Watch, ang mga accessory tulad ng Lite Fit band mula sa Spigen ay nagbibigay ng sulyap sa ma-istilo at nako-customize na potensyal ng wearable device.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan ng larawan: Spigen

– Spigen.com

– Amazon.com [Walang mga URL para sa mga mapagkukunan.]