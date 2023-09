Buod: Malungkot na namatay ang apat na taong gulang na si Rose O'Leary-Hall ilang oras lamang bago ang kanyang inaasam-asam na unang araw ng paaralan. Si Rose ay buong tapang na lumaban sa isang pambihirang sakit sa puso sa buong buhay niya at sumailalim sa maraming operasyon upang matugunan ang depekto. Sa kabila ng pag-asa ng kanyang pamilya para sa matagumpay na operasyon, dumanas si Rose ng mga komplikasyon pagkatapos ng kanyang pinakahuling operasyon, na humantong sa isang matinding impeksyon at pagdurugo. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng mga medikal na kawani, si Rose ay hindi nakatanggap ng sapat na oxygen sa kanyang utak at ang suporta sa buhay ay kailangang ihinto. Nakilala si Rose sa kanyang masigla at malikot na personalidad, na nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa mga nakatagpo niya. Ang kanyang mga magulang, sina Katie O'Leary-Hall at Sue O'Leary-Hall, ay nagbabahagi ng mga alaala ng kanilang pinakamamahal na anak na babae at nagsimula ng isang fundraiser upang itaas ang kamalayan tungkol sa kanyang kalagayan.

Na-diagnose si Rose O'Leary-Hall na may interrupted aortic arch, isang kondisyon na nakakaapekto lamang sa isa sa 50,000 katao, sa panahon ng 20-linggong pag-scan ng kanyang ina. Ang kundisyong ito ay nangyayari kapag ang pangunahing arterya ng puso, ang aorta, ay nabigong ganap na bumuo. Sa kabila ng pagsasailalim sa Norwood Procedure sa tatlong araw pa lamang sa pagtatangkang bumuo ng bagong aorta, hinarap ni Rose ang patuloy na mga hamon sa kanyang puso. Siya ay nagkaroon ng dalawang karagdagang operasyon, ngunit ang isang kumpletong pag-aayos ay hindi maaaring makamit. Ang mga magulang ni Rose ay may pag-asa para sa isang ikatlong operasyon, isang biventricular repair, dahil siya ay tila maayos sa simula, ngunit ang kanyang kalusugan ay nagsimulang lumala nitong mga nakaraang buwan.

Pagkatapos ng huling operasyon, nakaranas si Rose ng mga komplikasyon, kabilang ang impeksyon sa panloob na lining ng puso na tinatawag na endocarditis. Nagresulta ito sa matinding pagdurugo, dahilan para mawalan ng malaking halaga ng dugo si Rose. Sa kabila ng mga medikal na interbensyon, lumala ang kondisyon ni Rose, at sa huli ay namatay siya dahil sa kakulangan ng oxygen sa kanyang utak. Inilarawan siya ng kanyang mga magulang bilang isang masigla at mapagmahal na bata, puno ng kalokohan at kabaitan. Nagkaroon siya ng mga hangarin na maging isang doktor at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga nakakakilala sa kanya.

Upang parangalan ang alaala ni Rose at itaas ang kamalayan sa kanyang kalagayan, sinimulan ng kanyang mga magulang ang isang fundraiser na nakalikom na ng higit sa £5,000. Umaasa silang maiiwasan ang ibang mga pamilya na makaranas ng katulad na pagkawala at panatilihing buhay ang masiglang espiritu ni Rose sa puso ng mga naantig niya.

Kahulugan:

– Interrupted aortic arch: Isang bihirang congenital heart defect kung saan ang aorta, ang pangunahing arterya ng puso, ay hindi ganap na nabuo.

– Endocarditis: Impeksyon ng panloob na lining ng puso.

– Norwood Procedure: Isang surgical procedure na ginagamit upang gamutin ang mga partikular na congenital heart defect sa mga bagong silang.

Pinagmumulan:

– Yorkshire Live na artikulo ni Katie O'Leary-Hall

– Mga medikal na kahulugan mula sa medical-dictionary.thefreedictionary.com