Bagong SpaceX Starship Vehicle na Nakahanda para sa Ilunsad bilang SpaceX Naglalayon para sa Mas Mataas na Test-Flight Cadence

Maaaring may aabangan ang mga mahilig sa kalawakan ngayong kapaskuhan habang naghahanda ang SpaceX para sa paglulunsad ng ikatlong sasakyan nitong Starship. Si Elon Musk, ang tagapagtatag at CEO ng SpaceX, ay nag-anunsyo sa X (dating kilala bilang Twitter) na ang sasakyan ay dapat handa nang lumipad sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo, posibleng bago ang Pasko. Gayunpaman, ang paglulunsad ay magdedepende pa rin sa pagkuha ng lisensya sa paglulunsad mula sa US Federal Aviation Administration (FAA), na kasalukuyang nag-iimbestiga sa kinalabasan ng ikalawang pagsubok na paglipad ng Starship.

Sa ikalawang pagsubok na paglipad, ang layunin ay ipadala ang itaas na yugto ng Starship sa isang tilapon sa paligid ng Earth bago ang isang splashdown sa Karagatang Pasipiko. Sa kasamaang palad, ang misyon ay natapos nang maaga dahil sa isang "mabilis na hindi naka-iskedyul na pag-disassembly" ng bapor. Bilang karagdagan, ang unang yugto ng Super Heavy ng Starship, na dapat ay babalik para sa isang splashdown sa Gulpo ng Mexico, ay nasira din sa kalangitan. Sa kabila ng mga pag-urong na ito, nakamit ng flight ang ilang mahahalagang milestone, kabilang ang isang matagumpay na yugto ng paghihiwalay na hindi nakamit sa nakaraang pagsubok na paglipad. Ang pag-unlad na ito ay nagpapahiwatig na ang SpaceX ay natututo mula sa bawat paglulunsad at pagpapabuti ng pangkalahatang pagganap.

Ang SpaceX ay nakikipagtulungan nang malapit sa FAA upang sumunod sa mga kinakailangang regulasyon at kinakailangan sa kaligtasan. Para sa nakaraang paglulunsad ng Starship ng SpaceX, tumagal ng ilang buwan para sa FAA ang pagbibigay ng lisensya sa paglulunsad, habang nagsagawa sila ng pagsisiyasat sa pagsabog at nakumpleto ang mga pagtatasa sa kaligtasan at kapaligiran. Bagama't ang pagsisiyasat para sa pinakabagong pagsubok na paglipad ay kasisimula pa lamang, inaasahan na ang proseso ay magiging mas streamlined, isinasaalang-alang ang mga pagsulong na ginawa sa pagitan ng una at pangalawang flight.

Upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng ambisyosong programa ng pagsubok nito, pinapataas ng SpaceX ang produksyon. Binanggit ni Musk na ang tatlong sasakyan ng Starship ay kasalukuyang nasa kanilang mga huling yugto ng produksyon sa pasilidad ng Starbase ng SpaceX. Iminumungkahi nito na ang SpaceX ay lumilipat patungo sa mas mataas na test-flight cadence, na naglalayong paikliin ang agwat sa pagitan ng mga paglulunsad ng Starship sa hinaharap.

Habang ang petsa ng paglulunsad para sa ikatlong sasakyan ng Starship ay nananatiling hindi tiyak habang nakabinbin ang pag-apruba ng FAA, ang mga mahilig sa espasyo ay sabik na naghihintay sa susunod na update mula sa SpaceX. Sa bawat paglulunsad, itinutulak ng SpaceX ang mga hangganan ng paggalugad sa kalawakan at nagtatakda ng yugto para sa isang bagong panahon ng paglalakbay sa kalawakan.

Mga Madalas Itanong

Ano ang kasalukuyang katayuan ng ikatlong Starship na sasakyan ng SpaceX? Inihayag ng CEO ng SpaceX na si Elon Musk na ang ikatlong sasakyan ng Starship ay dapat na handa nang lumipad sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo.

Ano ang pangunahing hamon bago maganap ang paglulunsad? Kailangan pa rin ng SpaceX na makakuha ng lisensya sa paglulunsad mula sa US Federal Aviation Administration (FAA) para sa sasakyang Starship.

Ano ang nangyari sa ikalawang pagsubok na paglipad ng Starship? Ang paglipad ay natapos nang maaga sa isang hindi inaasahang pagkakalansag ng sasakyang-dagat, at ang unang yugto ng Super Heavy ay naputol sa kalangitan.

Anong mga milestone ang nakamit sa pangalawang pagsubok na paglipad? Sa kabila ng napaaga na pagtatapos ng flight, matagumpay na nakamit ng pangalawang pagsubok na paglipad ang paghihiwalay sa yugto, na hindi nagawa sa nakaraang pagsubok na paglipad.

Nilalayon ba ng SpaceX na pataasin ang ritmo ng pagsubok sa paglipad nito? Oo, naghahanda ang SpaceX para sa mas mataas na test-flight cadence, na may tatlong sasakyang Starship na kasalukuyang nasa huling produksyon.