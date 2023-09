Inilabas ng Sony ang BURANO, Isang Bagong CineAlta Digital Cinema Camera

Inihayag kamakailan ng Sony ang kanilang pinakabagong digital cinema camera, ang BURANO. Nagtatampok ang bagong camera na ito ng kahanga-hangang 8.6K full-frame CMOS sensor, mga kakayahan sa autofocus, variable electronic ND, at in-body image stabilization. Mayroon din itong dual native na ISO na 800 at 320, na ginagawa itong versatile sa iba't ibang kondisyon ng pag-iilaw. Nakatakdang simulan ang pagpapadala ng BURANO sa tagsibol 2024, na may tag ng presyo na $25,000 USD.

Isa sa mga namumukod-tanging feature ng BURANO ay ang Variable ND filter nito at in-body image stabilization, na ginagawa itong unang digital cinema camera sa mundo na may parehong feature na pinagsama sa isang katawan. Nagbibigay ito sa mga gumagawa ng pelikula ng mas mataas na kakayahang umangkop at kaginhawahan sa pagkuha ng kanilang mga kuha. Bukod pa rito, ipinagmamalaki ng camera ang mabilis na hybrid na autofocus at pagkilala sa paksa na pinapagana ng pagproseso ng AI kapag ginamit sa mga E-mount lens.

Ang BURANO ay pangunahing naka-target sa mid to high-end na may-ari/operator na handang mamuhunan ng mahigit $20,000 para sa isang digital cinema camera. Inaasahang gagamitin ito sa iba't ibang produksyon, tulad ng mga dokumentaryo, corporate video, music video, wildlife at nature filming, at bilang isang sikat na opsyon sa B camera sa tabi ng Sony VENICE 2.

Kinuha ng camera ang pangalan nito mula sa maliit na isla ng Burano sa Venetian Lagoon, Italy. Ang pangalan na ito ay pinili upang magtatag ng isang koneksyon sa Venice at simbolo ng mga kakayahan ng camera. Kilala ang Burano sa lacework nito at makulay na mga tahanan.

Sa mga tuntunin ng kalidad ng imahe, ang BURANO ay nagpapakita ng kahanga-hangang pagganap. Nagtatampok ito ng bagong 8.6K full-frame CMOS sensor, katulad ng nakita sa VENICE 2 camera. Nag-aalok ito ng 16 na hinto ng dynamic na hanay, na may mababang ingay at pagiging sensitibo sa mga sitwasyong mababa ang liwanag. Sinusuportahan din ng sensor ang Dual Base ISO na 800 at 3200.

Tungkol sa mga recording codec, ang BURANO ay nag-aalok ng iba't ibang mga opsyon tulad ng X-OCN LT, XAVC H, at XAVC. Ito ay may kakayahang panloob na mag-record ng mga X-OCN na file nang hindi nangangailangan ng panlabas na recorder. Nagbibigay ang X-OCN LT ng mas maliliit na laki ng file habang pinapanatili ang kalidad at flexibility ng 16-bit Linear na mga file.

Sa pangkalahatan, ang Sony BURANO ay isang malakas na digital cinema camera na naghahatid ng pambihirang kalidad ng imahe at mga advanced na feature. Ito ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga propesyonal na gumagawa ng pelikula at inaasahang gagawa ng marka nito sa industriya.

Pinagmumulan:

– Anunsyo ng produkto ng Sony BURANO

– Paglalakbay sa Venice sa Italya: Ang Makulay na Isla ng Burano