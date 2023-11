Dapat bang makakuha ng bakuna sa shingles ang isang 90 taong gulang?

Habang tumatanda tayo, humihina ang ating immune system, na nagiging mas madaling kapitan sa iba't ibang sakit at impeksyon. Ang isang ganitong kondisyon na maaaring maging partikular na masakit at nakakapanghina ay ang mga shingles. Ang mga shingles ay sanhi ng parehong virus na nagdudulot ng bulutong-tubig, at maaari itong humantong sa isang masakit na pantal at pananakit ng ugat na maaaring tumagal ng ilang linggo o kahit na buwan. Upang maiwasan ang masakit na kondisyong ito, may magagamit na bakuna. Ngunit nananatili ang tanong: dapat bang makakuha ng bakuna sa shingles ang isang 90 taong gulang?

Ano ang bakuna sa shingles?

Ang shingles vaccine, na kilala rin bilang herpes zoster vaccine, ay isang bakuna na tumutulong sa pagprotekta laban sa varicella-zoster virus, na nagiging sanhi ng parehong bulutong-tubig at shingles. Inirerekomenda ito para sa mga indibidwal na may edad 50 at mas matanda, dahil mas mataas ang panganib na magkaroon sila ng shingles dahil sa mahinang immune system.

Mga benepisyo para sa isang 90 taong gulang

Habang ang edad ay isang salik na dapat isaalang-alang kapag nagpapasya kung kukuha ng bakuna sa shingles, hindi ito ang tanging salik sa pagtukoy. Ang desisyon ay dapat na nakabatay sa pangkalahatang kalusugan at medikal na kasaysayan ng isang indibidwal. Sa kaso ng isang 90 taong gulang, kung sila ay nasa mabuting kalusugan at hindi pa nagkakaroon ng shingles o nakatanggap ng bakuna, maaaring maging kapaki-pakinabang pa rin para sa kanila na mabakunahan.

Ang bakuna sa shingles ay maaaring makabuluhang bawasan ang panganib na magkaroon ng shingles at maaari ring makatulong na mabawasan ang kalubhaan at tagal ng sakit kung ito ay mangyari. Para sa isang 90 taong gulang, na maaaring mayroon nang mahinang immune system, ang bakuna ay maaaring magbigay ng karagdagang patong ng proteksyon laban sa masakit na kondisyong ito.

FAQ

T: Ligtas ba ang bakuna sa shingles para sa isang 90 taong gulang?

A: Ang bakuna sa shingles ay karaniwang ligtas para sa mga indibidwal na may edad 50 at mas matanda, kabilang ang mga taong 90 taong gulang. Gayunpaman, palaging inirerekomenda na kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago mabakunahan upang masuri ang mga indibidwal na kondisyon ng kalusugan at mga potensyal na panganib.

Q: Maaari bang magkaroon ng anumang side effect ang shingles vaccine?

A: Tulad ng anumang bakuna, ang bakuna sa shingles ay maaaring magkaroon ng mga side effect, bagama't karaniwan itong banayad at pansamantala. Maaaring kabilang sa mga karaniwang side effect ang pamumula, pananakit, o pamamaga sa lugar ng iniksyon, gayundin ang pananakit ng ulo o pagkapagod. Ang mga malubhang epekto ay bihira.

Sa konklusyon, habang ang edad ay isang salik na dapat isaalang-alang, ang isang 90 taong gulang na indibidwal na nasa mabuting kalusugan at hindi pa nakatanggap ng bakuna sa shingles ay maaari pa ring makinabang mula sa pagpapabakuna. Mahalagang kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan upang masuri ang mga indibidwal na kalagayan at gumawa ng matalinong desisyon. Ang bakuna sa shingles ay maaaring magbigay ng mahalagang proteksyon laban sa masakit na kondisyong ito, na tumutulong na mapabuti ang kalidad ng buhay para sa mga matatandang indibidwal.