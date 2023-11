By

Dapat bang makakuha ng bakuna sa shingles ang isang 77 taong gulang?

Sa mga nakalipas na taon, ang bakuna sa shingles ay nakakuha ng malaking atensyon bilang isang hakbang sa pag-iwas laban sa masakit at potensyal na nakakapanghinang kondisyon. Ang mga shingles, na kilala rin bilang herpes zoster, ay sanhi ng muling pag-activate ng varicella-zoster virus, ang parehong virus na nagdudulot ng bulutong-tubig. Pangunahing nakakaapekto ito sa mga matatanda at indibidwal na may mahinang immune system. Dahil sa paglaganap ng mga shingles sa mga matatandang populasyon, ang tanong ay lumitaw: dapat bang makakuha ng bakuna sa shingles ang isang 77 taong gulang?

Ano ang bakuna sa shingles?

Ang bakuna sa shingles, na kilala rin bilang Zostavax o Shingrix, ay isang bakunang partikular na idinisenyo upang maiwasan ang mga shingles. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng tugon ng immune system sa varicella-zoster virus, na binabawasan ang panganib na magkaroon ng shingles o mga komplikasyon nito.

Bakit dapat isaalang-alang ng isang 77 taong gulang na magpabakuna sa shingles?

Habang tumatanda ang mga indibidwal, humihina ang kanilang immune system, na nagiging mas madaling kapitan sa mga impeksyon at sakit. Ang mga shingles ay maaaring maging partikular na malala sa mga matatanda, na humahantong sa pangmatagalang pananakit, pinsala sa ugat, at maging ang pagkawala ng paningin sa ilang mga kaso. Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, ang isang 77 taong gulang ay maaaring makabuluhang bawasan ang kanilang panganib na magkaroon ng shingles at mga kaugnay nitong komplikasyon.

Mayroon bang anumang mga panganib o epekto?

Tulad ng anumang bakuna, ang bakuna sa shingles ay maaaring may ilang mga side effect. Ang pinakakaraniwan ay kinabibilangan ng pamumula, pananakit, o pamamaga sa lugar ng iniksyon, pati na rin ang pananakit ng ulo o pagkapagod. Ang mga side effect na ito ay karaniwang banayad at pansamantala. Gayunpaman, mahalagang kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan upang masuri ang anumang mga potensyal na panganib o kontraindikasyon batay sa partikular na kondisyon ng kalusugan ng isang indibidwal.

Konklusyon

Sa konklusyon, ang pagkuha ng bakuna sa shingles ay lubos na inirerekomenda para sa isang 77 taong gulang na indibidwal. Ang bakuna ay maaaring makabuluhang bawasan ang panganib ng pagkakaroon ng shingles at mga komplikasyon nito, na maaaring maging partikular na malala sa mga matatanda. Bagama't maaaring may ilang banayad na epekto, ang mga benepisyo ng pagbabakuna ay mas malaki kaysa sa mga potensyal na panganib. Palaging ipinapayong kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan upang matukoy ang pinakaangkop na paraan ng pagkilos batay sa mga partikular na kalagayan ng isang indibidwal. Ang pagprotekta sa sarili laban sa mga shingle ay isang aktibong hakbang patungo sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan at kagalingan sa mga susunod na taon.