Julia Joung: Mula sa Go to Biology

Si Julia Joung, isa sa 2023 Innovators Under 35 ng MIT Technology Review, ay nakaranas ng kaginhawahan at bagong hilig nang masaksihan niya ang pagkatalo ng AI sa isa sa pinakamahuhusay na manlalaro ng Go sa mundo. Dahil ginugol ang kanyang pagkabata sa Taiwan sa pag-master ng laro, palaging iniisip ni Joung si Go bilang isang hindi malulutas na problema. Gayunpaman, natuklasan niya na ang biology ay nagdulot ng mas malaking hamon.

Sa kanyang undergraduate na pananaliksik sa isang neuroscience lab sa Stanford University, napansin ni Joung ang hindi pangkaraniwang pag-uugali sa mga selula ng utak na tinatawag na mga astrocytes. Ito ay naintriga sa kanya at nagdulot ng kanyang pagkahumaling sa biology. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsali sa lab ng eksperto sa pag-edit ng gene na si Feng Zhang sa Broad Institute sa Cambridge, Massachusetts. Doon, sinilip niya ang "genome-scale screening," gamit ang mga tool tulad ng CRISPR upang baguhin ang bawat isa sa 20,000 genes sa genome ng tao upang maunawaan ang mga epekto nito.

Ang layunin ni Joung ay ilapat ang genetic screening sa aktwal na mga selula ng utak tulad ng mga astrocytes, na mahirap mabuo sa lab. Sa pamamagitan ng paggalugad sa epekto ng iba't ibang salik ng transkripsyon sa mga stem cell, nilalayon niyang maunawaan kung paano nila tinutukoy ang pagkakakilanlan ng cell. Ang kanyang survey ay nagresulta sa isang "atlas" na nagpapakita ng impluwensya ng mga indibidwal na salik ng transkripsyon. Ang pinakalayunin ay ang magkaroon ng kakayahang makabuo ng anumang uri ng cell sa isang kontroladong paraan, na maaaring magkaroon ng mga aplikasyon sa pagsusuri sa droga at mga pagsulong sa therapeutic.

Kahit na ang sukat ng genetic screening ay malawak, na nangangailangan ng pakikipagtulungan at malaking mapagkukunan, si Joung ay nananatiling nakatuon sa pagsulong sa larangan. Ang kanyang kasalukuyang trabaho sa Whitehead Institute ay nakatuon sa pag-unawa sa proseso ng synthesis ng protina sa loob ng mga cell. Si Joung ay hinihimok ng walang katapusang lalim ng mga posibilidad na inaalok ng biology at patuloy na bumubuo ng mga makabagong tool upang sagutin ang mga pangunahing katanungan.

Ang paglalakbay ni Julia Joung mula sa pag-master ng Go hanggang sa pagtuklas sa mga misteryo ng biology ay nagpapakita ng kanyang pagkamausisa at dedikasyon sa pagtulak ng mga hangganan. Habang mas malalim ang kanyang pagsisid sa mga kumplikado ng siyentipikong pagtatanong, nangangako ang kanyang trabaho na matuklasan ang mga bagong insight na maaaring humubog sa hinaharap ng medisina at teknolohiya.

Mga Pinagmulan: MIT Technology Review