iOS 17: Paano Magbahagi ng Mga Password sa iPhone gamit ang iCloud Keychain

Ipinapakilala ng Apple ang isang malaking pagpapabuti para sa iCloud Keychain na may iOS 17, na nagbibigay-daan sa mga user na walang putol na magbahagi ng mga kredensyal sa sinuman. Ang bagong feature, na kilala bilang "Mga Password ng Pamilya," ay nagbibigay-daan sa mga user na magbahagi ng mga password at passkey sa isang grupo ng mga pinagkakatiwalaang contact. Ang tampok na ito ay end-to-end na naka-encrypt at ginagawang mas madali at mas secure ang pagbabahagi ng password.

Upang magbahagi ng mga password sa isang iPhone na gumagamit ng iOS 17, sundin ang mga hakbang na ito:

Buksan ang app na Mga Setting Mag-swipe pababa at mag-tap sa Mga Password Sa ilalim ng seksyong Mga Password ng Pamilya, piliin ang “Magsimula” Magdagdag ng mga tao sa iyong nakabahaging grupo ng password (dapat ay nasa iOS 17 din ang kanilang iPhone) Piliin ang mga password o passkey na gusto mong ibahagi I-tap ang "Ilipat" sa kanang sulok sa itaas Magpadala ng mensahe sa tao/mga taong binabahagian mo ng mga password

Posibleng mag-set up ng maramihang nakabahaging mga pangkat ng password, na nagbibigay-daan para sa higit na kakayahang umangkop at kaginhawahan. Gayunpaman, mayroong isang kakaiba kapag tinatanggal ang mga nakabahaging password. Inilipat ang mga ito sa isang Kamakailang Na-delete na folder, na awtomatikong tatanggalin pagkatapos ng 30 araw. Kung gusto mong tanggalin ang isang nakabahaging password ngunit itago ito sa sarili mong mga password, maaari mo itong bawiin sa pamamagitan ng pag-tap sa password sa Kamakailang Na-delete na folder at pagpili sa "I-recover sa Aking Mga Password."

Pinapahusay ng mga nakabahaging password sa mga Apple device ang kaginhawahan ng iCloud Keychain at ginagawa itong mas mapagkumpitensyang opsyon kumpara sa mga binabayarang password manager. Ang bagong kakayahan na ito sa iOS 17 ay nagdudulot ng karagdagang versatility at seguridad sa pagbabahagi ng password. Excited ka na ba sa bagong feature na ito?

Pinagmumulan:

– 9to5Mac

- Apple