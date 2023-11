Mga Bagong Deal sa Mga Modelong Apple MacBook at MacBook Pro na Available sa Amazon Canada

Kung ikaw ay nasa merkado para sa isang bagong Apple MacBook o MacBook Pro, kung gayon ikaw ay nasa swerte. Ang Amazon Canada ay naglabas kamakailan ng bagong round ng deal, na nag-aalok ng malaking diskwento sa mga piling modelo. Mag-aaral ka man, propesyonal, o mahilig sa teknolohiya, isa itong pagkakataong dapat isaalang-alang.

Isa sa mga namumukod-tanging alok ay ang Apple 2022 MacBook Pro na may pinakaaabangang M2 chip at isang 13-pulgadang Retina Display. Ang makapangyarihan at makinis na laptop na ito ay kasalukuyang available sa halagang $1,399, na nakakatipid sa iyo ng malaking 18% mula sa orihinal na presyo.

Ang isa pang kapansin-pansing deal ay ang Apple 2021 MacBook Pro na may 16-inch na display at isang kahanga-hangang Apple M1 Max chip. Sa presyong $3,299, makakatipid ka ng malaking 25% sa cutting-edge na device na ito, kumpleto sa isang 10-core na CPU.

Para sa mga naghahanap ng mas abot-kayang opsyon, ang Apple 2020 MacBook Pro at MacBook Air na mga modelo ay available din sa mga may diskwentong presyo. Ang 2020 MacBook Pro, na nilagyan ng Apple M1 Chip, ay maaaring maging iyo sa halagang $1,442 lang, na nag-aalok ng 26% na diskwento. Samantala, ang magaan at portable na 2020 MacBook Air, na nagtatampok ng Apple M1 Chip at isang nakamamanghang 13-inch Retina Display, ay kasalukuyang nakapresyo sa $1,484, na nakakatipid sa iyo ng 10% mula sa regular na gastos.

Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga kamangha-manghang deal na available sa Amazon Canada para sa mga modelo ng Apple MacBook at MacBook Pro. Bisitahin ang website ng Amazon Canada upang i-browse ang buong seleksyon at samantalahin ang mga limitadong oras na alok na ito.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Maaari ba akong magtiwala sa mga presyo at deal na inaalok sa Amazon Canada?

Oo, ang Amazon Canada ay isang kagalang-galang na online marketplace na kilala sa mga mapagkumpitensyang presyo at maaasahang deal. Gayunpaman, palaging magandang ideya na ihambing ang mga presyo sa maraming platform upang matiyak na nakukuha mo ang pinakamahusay na posibleng deal.

2. Available lang ba ang mga deal na ito sa limitadong panahon?

Oo, ang mga deal na ito ay karaniwang limitado sa oras, kaya inirerekomenda na samantalahin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Tandaan na maaaring mag-iba ang availability, kaya tingnan ang listahan ng produkto para sa pinaka-up-to-date na impormasyon.

3. Ang mga modelong Apple MacBook at MacBook Pro ba na ito ang mga pinakabagong bersyon na available?

Maaaring kabilang sa mga modelong nakalista sa mga deal ang mga pinakabagong release at nakaraang henerasyon. Mahalagang basahin nang mabuti ang mga paglalarawan ng produkto upang matukoy ang eksaktong mga detalye ng device kung saan ka interesado.

