Makatipid ng $150 sa Beats By Dr. Dre Studio Pro Headphones sa Best Buy Canada

Ang Best Buy Canada ay kasalukuyang nag-aalok ng promosyon sa Beats By Dr. Dre Studio Pro headphones, na nagbibigay sa mga customer ng $150 na diskwento. Nagtatampok ang mga over-ear headphone na ito ng teknolohiyang Active Noise Canceling, na nagpapahintulot sa mga user na harangan ang panlabas na ingay at isawsaw ang kanilang sarili sa kanilang karanasan sa musika o audio. Ang mga headphone ay mayroon ding Transparency Mode, na nagbibigay-daan sa mga user na makarinig ng ambient sound kung kinakailangan.

Bilang karagdagan sa kanilang mga kakayahan sa pagkansela ng ingay, ang Beats By Dr. Dre Studio Pro headphones ay nag-aalok ng hanggang 40 oras ng wireless na oras ng pakikinig. Compatible ang mga ito sa iba't ibang device, kabilang ang mga smartphone, tablet, at computer, salamat sa Bluetooth, USB-C, at 3.5mm analog input connectivity na mga opsyon.

Ang dating presyo ay $469.99, ang mga headphone ay kasalukuyang magagamit para sa $319.99 sa Best Buy Canada. Ginagawa nitong isang kaakit-akit na pagkakataon ang diskwento na ito para sa mga indibidwal na naghahanap upang i-upgrade ang kanilang mga headphone at tangkilikin ang mataas na kalidad na audio.

Nagtatampok ang Mga Nangungunang Deal ng Best Buy Canada para sa linggo ng Setyembre 8 hanggang Setyembre 14 ng ilang iba pang nakakaakit na diskwento. Kabilang dito ang pagtitipid sa mga TV, gaming accessories, laptop, smartwatch, at higit pa. Kasama sa ilang standout na alok ang Toshiba 55-inch 4K UHD HDR LED Fire Smart TV sa halagang $449.99 (makatipid ng $200) at ang ASUS ROG Strix Gaming PC sa halagang $999.99 (makatipid ng $600).

Siguraduhing bisitahin ang website ng Best Buy Canada para tuklasin ang lahat ng Nangungunang Deal na available ngayong linggo.

