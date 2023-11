Mga Madiskarteng Pagkuha ni Satya Nadella: Isang Pag-aaral ng Kaso sa Paghuhusga sa Negosyo

By

Kapag naiisip natin si Satya Nadella, ang CEO ng Microsoft, madalas nating naiisip ang kanyang kaugnayan sa kuliglig at kung paano nito hinubog ang kanyang mga kasanayan sa pamumuno. Gayunpaman, ang katalinuhan ni Nadella sa negosyo at madiskarteng paggawa ng desisyon ay parehong kahanga-hanga.

Isa sa mga pangunahing aspeto ng panunungkulan ni Nadella ay ang kanyang kakayahang mag-strike kapag mainit ang bakal. Ito ay maliwanag sa kanyang track record ng matagumpay na pagkuha. Kunin, halimbawa, ang pagkuha ng LinkedIn noong 2016. Nang bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya ng 40%, nakakita si Nadella ng pagkakataon. Sa pagkilala sa halaga at potensyal ng LinkedIn, mabilis niyang nakuha ang kumpanya sa halagang $26 bilyon. Simula noon, ang mga kita ng LinkedIn ay tumaas, na nagbibigay-katwiran sa pagkuha at pagsemento sa posisyon ng Microsoft sa landscape ng social media.

Ngunit ito ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari. Patuloy na ipinakita ni Nadella ang kanyang kakayahang tukuyin ang mga tamang pagkakataon sa tamang panahon. Ang pivot to cloud business ng Microsoft ay isang pangunahing halimbawa. Habang lumalakas ang cloud computing, sinamantala ni Nadella ang sandali at ginawang pangunahing manlalaro ang Microsoft sa industriya. Ngayon, ang cloud business ng kumpanya ay may malaking bahagi ng $2.75 trilyon market cap nito.

Sa kabaligtaran, ang hinalinhan ni Nadella, si Steve Ballmer, ay may hindi gaanong matagumpay na track record pagdating sa mga acquisition. Gumawa siya ng ilang high-profile na pagbili, tulad ng aQuantive, Nokia, at Skype, na sa huli ay napatunayang mga magastos na pagkakamali para sa Microsoft. Nabigo ang mga acquisition na ito na maihatid ang mga inaasahang resulta at nagresulta sa makabuluhang mga write-off.

Ang matinding pagkakaiba sa pagitan ni Nadella at Ballmer ay nagpapakita ng kahalagahan ng mahusay na paghuhusga sa negosyo. Ang kakayahan ni Nadella na makilala ang mga pagkakataon at gumawa ng mga madiskarteng pagkuha ay nagtulak sa Microsoft sa mga bagong taas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakamit ng kumpanya ang isang nakamamanghang 27% compound annual growth rate sa nakalipas na dekada, na higit sa S&P 500.

Sa kamakailang pagdaragdag ni Sam Altman at ng kanyang koponan mula sa OpenAI, higit na pinalakas ni Nadella ang posisyon ng Microsoft sa industriya ng AI. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kanyang pananaw at determinasyon na mapanatili ang isang posisyon sa pamumuno sa AI Gold Rush.

Ang kwento ng tagumpay ni Satya Nadella ay nagsisilbing isang mahalagang pag-aaral ng kaso sa mga paghatol sa negosyo. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng pag-agaw ng mga pagkakataon, paggawa ng tamang-time na pagkuha, at pagkakaroon ng matalas na mata para sa potensyal. Walang alinlangan na binago ng mga madiskarteng desisyon ni Nadella ang Microsoft at pinatibay ang posisyon nito bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang kumpanya sa mundo.

FAQs

T: Paano binago ni Satya Nadella ang Microsoft?



A: Binago ni Satya Nadella ang Microsoft sa pamamagitan ng paggawa ng mga strategic acquisition at pangunguna sa pivot ng kumpanya sa cloud business, bukod sa iba pang mga inisyatiba.

Q: Gaano naging matagumpay ang mga pagkuha ni Nadella?



A: Ang mga pagkuha ni Nadella, tulad ng LinkedIn, ay napatunayang lubos na matagumpay, na may makabuluhang paglago ng kita at paglikha ng halaga para sa Microsoft.

Q: Paano naiiba ang diskarte sa pagkuha ni Nadella sa kanyang nauna?



A: Hindi tulad ng kanyang hinalinhan, si Steve Ballmer, si Nadella ay nagpakita ng mahusay na paghuhusga sa negosyo sa kanyang diskarte sa pagkuha, na nagreresulta sa matagumpay na mga resulta para sa Microsoft.

T: Ano ang kahalagahan ng pagdaragdag ni Sam Altman sa Microsoft?



A: Ang pagdaragdag ni Sam Altman sa Microsoft ay nagpapahiwatig ng pangako ni Nadella sa pagpapanatili ng posisyon sa pamumuno sa industriya ng AI at higit pang pagpapalakas ng mga kakayahan ng kumpanya sa larangang ito.