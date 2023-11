Mga Presyo ng Samsung T5 Evo Portable SSD: Isang Malugod na Sorpresa

By

Habang ang Samsung T5 Evo portable SSDs ay hindi pa gumagawa ng kanilang debut sa US market, ang kamakailang retail availability sa China ay nagpahayag ng isang kaaya-ayang sorpresa: makabuluhang mas mababang mga presyo kaysa sa orihinal na inaasahan. Ang modelong 8TB, na may iminungkahing MSRP na $649, ay nakitang ibinebenta sa jd.com ng China para sa katumbas ng humigit-kumulang $500. Ang pagkakaibang ito sa pagpepresyo ay nagbibigay sa amin ng pag-asa para sa higit pang wallet-friendly na mga opsyon kapag naging available ang mga SSD na ito sa stateside.

Pagkatapos ihambing ang mga presyo ng MSRP at China para sa serye ng Samsung T5 Evo, mahalagang tandaan na ang mga na-convert na presyo na ito ay maaaring hindi direktang sumasalamin sa kung ano ang maaari nating asahan para sa pagiging available ng retail sa US. Gayunpaman, nagbibigay sila ng isang kapaki-pakinabang na benchmark para sa paghahambing. Bilang karagdagan, sa patuloy na pagbebenta ng Black Friday, makatwirang isipin na ang mga presyo ay maaaring potensyal na bumaba pa.

Ang isang kawili-wiling punto ng paghahambing ay ang Samsung 990 Pro 4TB, na inilunsad na may MSRP na $354.99. Sa kasalukuyan, available ang SSD na ito sa Amazon sa halagang $249.99 lamang, na naglalarawan ng malaking agwat sa pagitan ng iminungkahing at aktwal na pagpepresyo. Dahil sa trend na ito, makatuwirang asahan ang isang katulad na pagbabawas ng presyo para sa Samsung T5 Evo 8TB, na posibleng ibaba ito sa humigit-kumulang $445 kaysa sa paunang $650.

Malinaw na ang mga iminungkahing MSRP para sa serye ng Samsung T5 Evo ay hindi naka-sync, lalo na kung ihahambing sa mga mas mataas na antas na portable SSD mula sa sariling lineup ng Samsung. Halimbawa, ang Samsung SSD T7 2TB, na nag-aalok ng mas mabilis na pagganap, ay maaari nang mabili sa humigit-kumulang $135. Ang ruggedized IP65-rated na Samsung T7 Shield 2TB ay mas abot-kaya sa humigit-kumulang $120, na may 4TB na modelo na may presyong $200. Ang mga alternatibong ito, na nilagyan ng TLC NAND, ay higit na mahusay ang T5 Evo sa mga tuntunin ng bilis at pangkalahatang kahusayan.

Ang mga halimbawang ito, kasama ng iba pa, ay nagpapakita na ang Samsung at ang mga retail partner nito ay magsisikap na bigyang-katwiran ang pagsingil ng mga premium na presyo para sa mas mababang antas ng mga bahagi. Bagama't ipinagmamalaki ng seryeng T5 Evo ang bentahe ng pagbibigay ng 8TB ng storage sa isang compact at maginhawang device, kakailanganin nitong maghanap ng balanse sa pagitan ng presyo at performance upang maakit ang mga consumer.

FAQ

T: Maaari ba nating asahan ang mga Samsung T5 Evo portable SSD na pareho ang presyo sa US tulad ng mga ito sa China?

A: Ang mga presyong naobserbahan sa China ay hindi kinakailangang nagpapahiwatig ng kung ano ang maaari nating asahan sa US. Gayunpaman, nag-aalok sila ng isang reference point para sa mga potensyal na paghahambing sa pagpepresyo.

Q: Mayroon bang anumang patuloy na deal o diskwento para sa mga portable SSD, partikular ang serye ng Samsung T5 Evo?

A: Sa panahon ng mga benta ng Black Friday, karaniwan nang makakita ng mga diskwento sa iba't ibang produktong elektroniko, kabilang ang mga portable SSD. Ito ay nagkakahalaga ng pagsubaybay sa anumang mga deal na maaaring higit pang magpababa sa mga presyo ng serye ng Samsung T5 Evo.

T: Anong mga pakinabang ang mayroon ang serye ng Samsung T5 Evo kaysa sa iba pang mga portable SSD sa merkado?

A: Ang pinakamahalagang bentahe ng serye ng Samsung T5 Evo ay ang malaking kapasidad ng storage nito. Ang modelong 8TB ay nagbibigay ng sapat na espasyo sa isang compact at portable form factor, na tumutugon sa mga user na nangangailangan ng malawak na kakayahan sa pag-iimbak.