OpenAI Board Shake-Up: Ang Paglipat ni Altman sa Microsoft ay Nananatili sa Balanse

Sa isang turn of events, ang inaasahang paglipat ni Sam Altman sa Microsoft kasunod ng kanyang hindi inaasahang pagtanggal sa OpenAI ay maaaring hindi pa tapos na deal. Ang mga mapagkukunang malapit sa usapin ay nagpapakita na si Altman at ang co-founder na si Greg Brockman ay bukas sa ideya na bumalik sa OpenAI kung ang mga miyembro ng board na nag-terminate sa kanilang mga posisyon ay tumabi. Ang paghahayag na ito ay dumating sa gitna ng isang exodus ng mga empleyado ng OpenAI, kabilang ang board member at chief scientist na si Ilya Sutskever, na una nang sumuporta sa pagtanggal kay Altman. Ang tumaas na presyon sa board ay nagresulta sa tumaas na kawalan ng katiyakan, na may dalawa lamang sa natitirang tatlong miyembro na kailangang baguhin ang kanilang paninindigan para sa potensyal na muling pagbabalik ni Altman.

Habang sinabi kamakailan ni Altman sa social media na "lahat tayo ay magtutulungan sa ilang paraan o iba pa," na nagpapahiwatig ng patuloy na pakikibaka, iminumungkahi ng mga source na sina Altman, Brockman, at ang mga namumuhunan ng kumpanya ay nag-e-explore ng magandang paglabas para sa kasalukuyang board. Inilalarawan ng isang mapagkukunan ang anunsyo ng pag-hire ng Microsoft bilang isang pansamantalang “holding pattern,” na binabanggit na ang resolusyon ay kinakailangan bago ang pagbubukas ng stock market. Gayunpaman, parehong nananatiling nakatuon ang Altman at Microsoft sa pagtiyak ng pagpapatuloy ng mga operasyon para sa mga kasosyo at customer ng OpenAI.

Ang panloob na pakikibaka sa kapangyarihan sa loob ng OpenAI ay walang humpay mula noong biglang pagpapaputok ni Altman, na ang karamihan ng mga empleyado ay sumasalungat sa kasalukuyang tatlong-taong board. Sa isang makabuluhang pag-unlad, si Sutskever, na dati nang gumanap ng mahalagang papel sa pagtanggal kay Altman, ay nakahanay na ngayon sa kanyang sarili sa napatalsik na co-founder. Ang pag-flip ni Sutskever ay makikita sa isang bukas na liham sa board, na nilagdaan ng karamihan ng kumpanya, na nananawagan para sa kanilang pagbibitiw at muling pagbabalik kay Altman.

Samantala, ang mga empleyado ng OpenAI ay nagpunta sa social media upang tiyakin sa publiko na sila ay aktibong nagtatrabaho upang mapanatili ang katatagan ng serbisyo at panatilihing maayos ang pagpapatakbo ng kumpanya sa panahon ng patuloy na presyon ng board. Kasama sa natitirang mga miyembro ng board sa OpenAI sina Adam D'Angelo, CEO ng Quora, Tasha McCauley, dating CEO ng GeoSim Systems, at Helen Toner, ang direktor ng diskarte sa Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

Habang lumalabas ang sitwasyon, nananatiling hindi sigurado ang hinaharap ng paglipat ni Altman sa Microsoft. Ang potensyal na pagbabalik nina Altman at Brockman sa OpenAI ay nakasalalay sa pagpayag ng board na tumabi, at ang mga negosasyon ay nagpapatuloy sa likod ng mga eksena upang makahanap ng solusyon na nagbibigay-kasiyahan sa lahat ng mga partidong kasangkot.

Pinagmulan: Ang Verge

