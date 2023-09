Pagbuo ng Hinaharap gamit ang Multiskilled Robots

By

Si Lerrel Pinto, isang computer science researcher sa New York University, ay kinilala bilang isa sa MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35. Ang focus ni Pinto ay sa paglikha ng mga robot na maaaring maging mas mahalagang bahagi ng ating buhay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain na higit pa sa pag-vacuum. Nilalayon niyang bumuo ng mga robot na maaaring tumulong sa mga gawaing-bahay, pangangalaga sa nakatatanda, rehabilitasyon, at naroroon kung kinakailangan.

Gayunpaman, ang pagsasanay sa mga multiskilled na robot ay nangangailangan ng malaking halaga ng data. Upang matugunan ang hamon na ito, ginagamit ni Pinto ang isang pamamaraan na tinatawag na self-supervised learning. Kasama sa diskarteng ito ang mga robot na nangongolekta ng data habang natututo sila, na nagbibigay-daan sa kanila na mapahusay ang kanilang mga kasanayan nang awtomatiko. Ang kanyang trabaho sa lugar na ito ay lubos na kinikilala at nakikita bilang isang makabuluhang hakbang sa pagsasama-sama ng machine learning at robotics.

Kinikilala ni Pinto na ang mga kamakailang pagsulong sa AI, partikular na ang malalaking modelo ng wika, ay lubos na umasa sa malawak na set ng data na nagmula sa internet. Gayunpaman, ang diskarte na ito ay hindi magagawa para sa pagsasanay ng mga robot. Hindi tulad ng mga self-driving na kotse, na nag-iipon ng data mula sa milyun-milyong oras sa kalsada, ang mga robot ng sambahayan ay nangangailangan ng mga oras ng footage na naglalarawan ng iba't ibang gawain sa iba't ibang setting.

Noong 2016, nakamit ni Pinto ang isang milestone sa pamamagitan ng paglikha ng pinakamalaking robotics data set sa mundo, kung saan nabuo at nilagyan ng label ng mga robot ang kanilang data ng pagsasanay nang walang pangangasiwa ng tao. Simula noon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay bumuo ng mga algorithm sa pag-aaral na nagpapahintulot sa mga robot na mapabuti sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga pagkabigo. Ang mga pagkabigo, tulad ng isang braso ng robot na paulit-ulit na hindi nahawakan ang isang bagay, ay maaaring gamitin upang sanayin ang mga modelong nagtagumpay sa pagsasagawa ng gawain.

Ang isa pang diskarte na ginagalugad ni Pinto ay kinabibilangan ng paggaya sa mga aksyon ng tao. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga tao na nagbukas ng mga pinto, natututo ang mga robot na gawin ito sa kanilang sarili at patuloy na nagdaragdag sa kanilang set ng data. Kung mas maraming pinto ang kanilang nasaksihan na pagbubukas ng mga tao, mas mataas ang kanilang pagkakataong matagumpay na magbukas ng mga bagong pinto.

Ang kasalukuyang proyekto ni Pinto ay nagsasangkot ng pag-recruit ng mga boluntaryo upang mag-record ng mga video ng kanilang mga sarili na nagmamanipula ng iba't ibang mga bagay sa kanilang mga tahanan gamit ang mga smartphone na naka-mount sa mga murang tool. Ang pagkolekta ng data na ito, na sinamahan ng mahusay na mga algorithm sa pag-aaral, ay nagbibigay-daan sa mga robot na matuto ng mga mahusay na gawi na may kaunting oras ng pagsasanay.

Sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga robot ng kanilang "large-language-model moment," nilalayon ni Pinto na mag-unlock ng bagong panahon sa AI. Ang kanyang paniniwala ay ang katalinuhan ay sinadya upang magdala ng paggalaw at pagbabago sa mundo, isang kakayahan na taglay ng mga pisikal na nilalang tulad ng mga robot.

