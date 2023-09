Inilabas ng Roblox ang Chatbot Assistant para sa Game Development

By

Ipinakilala ng Roblox ang isang bagong chatbot assistant na naglalayong gawing simple at i-streamline ang proseso ng coding at paglikha ng mga mundo ng laro. Ang Roblox Assistant ay nagbibigay-daan sa mga user na ilarawan kung ano ang gusto nilang likhain sa natural na wika, na inaalis ang pangangailangan para sa manu-manong coding. Bumubuo ang assistant sa mga umiiral nang generative AI tool ng Roblox at maaaring kumuha ng mga asset mula sa marketplace o visual asset library ng user.

Ang layunin ng Roblox Assistant ay gawing mas naa-access ng mga user ang paglikha ng laro sa pamamagitan ng pag-aalis ng hadlang sa pagpasok na kadalasang ibinibigay ng kaalaman sa coding. Sa isang video demonstration, ang mga user ay madaling humiling at maglagay ng mga puno sa kanilang mundo ng laro. Noong una nang kinopya at i-paste ng assistant ang parehong puno nang maraming beses, isang simpleng kahilingan na pag-iba-ibahin ang mga puno ay nalutas ang problema. Ang collaborative at user-friendly na diskarte na ito ay ginagawang mas madali para sa mga bagong manlalaro na masulit ang mga tool sa paggawa ng laro ng Roblox.

Sa kasamaang palad, hindi inihayag ng Roblox ang isang tiyak na petsa ng paglabas para sa katulong. Gayunpaman, kinumpirma nila na ilulunsad ito sa katapusan ng taong ito o sa unang bahagi ng susunod na taon. Bilang karagdagan sa katulong, inihayag ni Roblox na ang platform ay magiging available sa PlayStation at Nintendo Switch sa Oktubre, na higit pang nagpapalawak ng accessibility nito sa mga user sa iba't ibang gaming console.

Sa pangkalahatan, ang Roblox Assistant ay isang kapana-panabik na pag-unlad para sa mga tagalikha ng laro, na nag-aalok ng madaling gamitin at mahusay na paraan upang bigyang-buhay ang kanilang mga ideya. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangan para sa manu-manong coding, binubuksan ng assistant ang mundo ng pagbuo ng laro sa mas malawak na madla, na ginagawang mas madali para sa sinuman na lumikha ng sarili nilang mga nakaka-engganyong karanasan sa paglalaro.

