Roblox Parating sa PlayStation: Pagpapalawak ng Abot Nito

Ang Roblox, ang sikat na social at gaming app, ay malapit nang maging available sa mga PlayStation console. Sa Roblox Developers Conference (RDC) noong 2023, ginawa ng kumpanya ang kapana-panabik na anunsyo na dadalhin nila ang kanilang app sa PS4 at PS5 sa Oktubre. Ang pagpapalawak na ito ay magbibigay sa mga manlalaro ng PlayStation ng access sa buong catalog ng mga karanasan sa Roblox.

Available na ang Roblox sa iba't ibang platform kabilang ang PC, Mac, iOS, Android, at Xbox, ngunit ang kawalan ng suporta para sa mga console ng Sony ay naging kapansin-pansing puwang sa kanilang lineup. Gayunpaman, ang mga kamakailang pahiwatig ay nagpapahiwatig sa isang bersyon ng PlayStation na nasa mga gawa. Ang isang listahan ng trabaho mula 2022 ay nagpahiwatig na si Roblox ay kumukuha ng isang PlayStation engineer, at ang CEO na si David Baszucki ay nagpahiwatig sa isang tawag sa mga kita noong Agosto na ang kumpanya ay nag-e-explore ng posibilidad na dalhin ang app sa PlayStation at Nintendo Switch.

Bagama't walang agarang plano para sa isang release ng Nintendo Switch, determinado ang Roblox na maging available sa lahat ng device sa buong mundo. Pansamantala, maaaring umasa ang mga manlalaro ng PlayStation na sumali sa kasiyahan ng Roblox at ma-access ang kanilang mga paboritong karanasan kapag naging available ang app sa PS4 at PS5.

Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng PlayStation, inihayag din ng Roblox na ang Meta Quest Roblox app ay magiging malawak na magagamit mamaya sa Setyembre. Ang Quest app, na inilunsad noong Hulyo bilang isang bukas na beta, ay nakakuha ng mahigit sa isang milyong pag-install sa unang limang araw. Higit pa rito, paparating na ang mga update para sa Xbox app, na may mga pagpapahusay sa karanasan ng user at ang pangako ng madalas na pag-update.

