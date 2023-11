Ang Reliance Industries ay Nagpaplano ng Malaking Pamumuhunan sa West Bengal

Ang Reliance Industries, na pinamumunuan ng chairman na si Mukesh Ambani, ay nagkumpirma ng malaking pamumuhunan na ₹45,000 crore sa West Bengal. Dagdag pa rito, nagpaplano rin ang conglomerate na mamuhunan ng karagdagang Rs. 20,000 crore sa susunod na tatlong taon. Ang balitang ito ay inihayag noong ika-7 Edisyon ng Bengal Global Business Summit sa Kolkata.

Inihayag ni Ambani na ang karamihan sa pamumuhunan ay nakatuon sa tatlong pangunahing sektor - telecom, retail, at bioenergy. Sa mabilis na paglulunsad ng Jio Fiber at Air Fibre, nilalayon ng Reliance na gawing matalinong tahanan ang bawat tahanan sa Bengal. Ang pagbabagong ito ay inaasahang lilikha ng bagong trabaho at mga oportunidad sa entrepreneurial para sa milyun-milyong tao sa rehiyon. Ipinahayag ni Ambani ang kanyang optimismo, na nagsasabi na ang Bengal ay may potensyal na makaakit ng nangungunang talento hindi lamang mula sa India kundi mula sa buong mundo.

Ang Reliance Retail, isang subsidiary ng Reliance Industries, ay palalawakin din ang footprint nito sa West Bengal. Plano ng kumpanya na dagdagan ang bilang ng mga retail na tindahan mula 1000 hanggang 1200 sa loob ng susunod na dalawang taon. Inaasahang susuportahan ng pagpapalawak na ito ang daan-daang MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) at magbibigay sa kanila ng hindi pa nagagawang abot ng pamamahagi sa buong India.

Binigyang-diin din ni Ambani ang pangako ng Reliance sa bioenergy. Ang conglomerate ay naging pinakamalaking bio-energy producer ng India, gamit ang sarili nitong katutubong binuo na teknolohiya. Inanunsyo ni Ambani ang mga planong magtatag ng 100 compressed biogas (CBG) na mga halaman sa susunod na tatlong taon, gamit ang nalalabi sa agrikultura at organikong basura. Bukod pa rito, tutulungan ng Reliance ang mga magsasaka sa paglilinang ng mga plantasyon ng enerhiya sa isang malaking sukat, na tumutulong na mabawasan ang mga carbon emissions at gumawa ng organic na pataba.

Sa pamamagitan ng mga pamumuhunang ito sa telecom, retail, at bioenergy, nilalayon ng Reliance Industries na mag-ambag sa ibinahaging kasaganaan, teknolohikal na pagbabago, inklusibo, at pagkakaisa ng mga tao ng Bengal.

