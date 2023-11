Ang Housemarque Game Director ay Umalis Pagkalipas ng 14 na Taon

By

Sa isang nakakagulat na anunsyo, ang direktor ng laro ng Housemarque, si Harry Krueger, ay nagsiwalat na siya ay aalis sa studio pagkatapos ng isang kahanga-hangang 14 na taong pagtakbo. Si Krueger, na pinakakilala sa kanyang trabaho sa critically acclaimed Returnal, ang nanguna sa koponan sa pagbuo ng pinakaaabangang PlayStation 5 na laro. Ang kanyang pag-alis ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagbabago para sa studio, ngunit ang Housemarque ay nananatiling optimistiko tungkol sa hinaharap nito.

Sa kabuuan ng kanyang panunungkulan sa Housemarque, naging instrumento si Krueger sa paghubog ng trajectory ng studio. Mula sa kanilang mga naunang pamagat na inspirasyon sa arcade tulad ng Outland, Resogun, at Nex Machina, hanggang sa groundbreaking na tagumpay ng Returnal, ang pananaw at hilig ni Krueger ay naging mahalaga sa paglago at tagumpay ng studio.

Ipinahayag ni Krueger ang kanyang matinding pasasalamat para sa kanyang oras sa Housemarque, na nagsasabi, “Isang karangalan na samahan si Housemarque sa paglalakbay na ito. Talagang niyanig namin ang mga haligi ng langit nang magkasama, at magpakailanman ay ipagmamalaki ko ang lahat ng mga kamangha-manghang bagay na nagawa namin bilang isang studio."

Bagama't hindi ibinunyag ni Krueger ang partikular na dahilan ng kanyang pag-alis, tiniyak niya sa mga tagahanga na aalis siya nang may pag-asa para sa hinaharap. Binanggit niya ang isang kapana-panabik na bagong proyekto sa mga gawa at nagpahayag ng kumpiyansa sa mahuhusay na koponan ng Housemarque, pati na rin ang patuloy na suporta mula sa Sony at PlayStation Studios.

Kinilala ng general manager at co-founder ng Housemarque, si Ilari Kuittinen, ang mga makabuluhang kontribusyon ni Krueger, na binibigyang-diin ang epekto at pananaw na dinala niya sa studio. Binigyang-diin din ni Kuittinen ang muling pagsilang ng "Arcade" sa Returnal at nagpahayag ng sigasig para sa mga susunod na lider na mabuo ang tagumpay na ito.

Habang sumusulong ang Housemarque, kasalukuyan silang naghahanda para sa kanilang "bagong malaking proyekto," na nagdulot ng pananabik sa mga tagahanga. Bagama't wala pang mga detalye tungkol sa proyekto na inihayag, nakumpirma na ang susunod na laro ng studio ay isang bagong IP.

Sa kamakailang pagkuha ng Sony noong Hunyo 2021 at ang tagumpay ng Returnal, ang Housemarque ay nakahanda para sa patuloy na paglago at pagbabago. Maaasahan ng mga tagahanga ang magagandang bagay mula sa studio habang nag-navigate sila sa transition na ito at nagsisimula sa susunod na kabanata ng kanilang paglalakbay.

FAQ

1. Sino si Harry Krueger?

Si Harry Krueger ay isang direktor ng laro na nagtrabaho sa Housemarque sa loob ng 14 na taon. Kilala siya sa kanyang papel sa pagbuo ng Returnal, isang kritikal na kinikilalang PlayStation 5 na laro.

2. Bakit aalis si Harry Krueger sa Housemarque?

Ang eksaktong dahilan ng pag-alis ni Harry Krueger sa Housemarque ay hindi pa ibinunyag. Gayunpaman, nagpahayag siya ng pasasalamat sa kanyang oras sa studio at binanggit ang isang kapana-panabik na bagong proyekto sa mga gawa.

3. Ano ang susunod na proyekto ng Housemarque?

Ang susunod na proyekto ng Housemarque ay kasalukuyang nakatago, ngunit ito ay nakumpirma na ito ay magiging isang bagong IP. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng karagdagang mga detalye tungkol sa inaabangang larong ito.

4. Paano naimpluwensyahan ni Harry Krueger ang Housemarque?

Si Harry Krueger ay may mahalagang papel sa paghubog ng tilapon ng Housemarque. Ang kanyang hilig at direksyon ay naging instrumento sa paglago ng studio, lalo na sa tagumpay ng Returnal at ang muling pagpapasigla ng genre ng "Arcade".

5. Ano ang kinabukasan ng Housemarque?

Sa kabila ng pag-alis ni Harry Krueger, nananatiling optimistiko ang Housemarque tungkol sa hinaharap. Sa suporta ng Sony at PlayStation Studios, pati na rin ng kanilang mahuhusay na koponan, ang studio ay nakahanda para sa patuloy na tagumpay at pagbabago.