Inilunsad ni Remington ang Bagong Koleksyon ng Airstyler para sa Madaling Pag-istilo ng Buhok

Ipinakilala ng Remington ang pinakabagong hanay ng mga Airstyler, ang Blow Dry at Style Airstyler na koleksyon, na idinisenyo upang magbigay ng kalidad ng salon na pag-istilo ng buhok na may kaunting pagsisikap. Kasama sa koleksyon ang tatlong magkakaibang Airstyler, na tumutugon sa iba't ibang haba ng buhok, at iba't ibang mga attachment upang lumikha ng hanay ng mga hairstyle.

Ang Blow Dry at Style Caring 400W Airstyler ay perpekto para sa maiikling hairstyle. May kasama itong dalawang mapagpapalit na attachment – ​​isang 19mm na brush para sa mas maliliit na kulot at humuhubog sa palawit, at isang mas malaking 25mm na Soft Bristle Brush para sa lakas ng tunog at pagtaas sa mga ugat. Ang Airstyler ay hindi lamang nag-istilo ng buhok ngunit nagpapatuyo rin nito, na ginagawa itong isang maginhawang tool para sa on-the-go na pag-istilo. Nagtatampok ito ng dalawang setting ng init at bilis, isang swivel cord na disenyo para sa madaling pagmaniobra, at may kasamang 2+1 Year Guarantee.

Ang Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler ay angkop para sa mid-length hanggang mahabang buhok. Nag-aalok ito ng apat na mapapalitang attachment, kabilang ang isang Drying Concentrator, isang matibay na paddle brush para sa tuwid at makinis na hitsura, isang 50mm Ceramic Coated Mixed Bristle Brush para sa volume, at isang 38mm Ceramic Coated Retractable Bristle Brush para sa mga maluwag na kulot. Ang Airstyler ay pinapagana ng 1000W, na nagbibigay-daan sa mabilis na pagpapatuyo at pag-istilo nang walang matinding init. Mayroon din itong Ionic Conditioning Function upang mabawasan ang static at magbigay ng makinis at makintab na pagtatapos. Ang Airstyler ay may kasamang 3+1 Year Guarantee at mga karagdagang feature tulad ng cool shot function, removable grill para sa madaling paglilinis, at hang-up loop para sa maginhawang storage.

Ang Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler ay angkop para sa lahat ng uri ng buhok. Nag-aalok ito ng anim na mapapalitang attachment, kabilang ang iba't ibang bristle brush para sa iba't ibang opsyon sa pag-istilo. Ang 1200W Airstyler ay nagbibigay ng malakas na airflow para sa mabilis na pag-istilo at may kasamang function na Ionic Conditioning at isang cool na tampok na shot. Nagtatampok din ito ng 3m Salon Length Swivel Cord, isang removable easy-clean grill, at 3+1 Year Guarantee.

Available ang mga bagong Airstyler ng Remington sa iba't ibang retailer, kabilang ang Boots, Very, Amazon, at Argos, na may mga presyong nagsisimula sa £19.99. Sa pamamagitan ng pagrehistro online sa loob ng 28 araw ng pagbili, maaaring palawigin ng mga customer ang warranty para sa karagdagang taon.

