The Legend of Zelda: Ocarina of Time – A Journey Down Memory Lane

Mahirap paniwalaan, ngunit ipinagdiriwang ngayon ng The Legend of Zelda: Ocarina of Time ang ika-25 anibersaryo nito. Kung ang katotohanang iyon ay nagpaparamdam sa iyo na matanda ka, hindi ka nag-iisa. Naaalala ko pa rin ang pananabik at pag-asam sa paglabas ng unang 3D Zelda adventure ng Nintendo noong 1998. Bilang isang tagahanga ng nakaraang yugto, A Link to the Past, hindi ako makapaghintay na makuha ang aking mga kamay sa Ocarina of Time.

Ako ay sapat na mapalad na magkaroon ng pagkakataon na maglaro at suriin ang laro ilang araw lamang bago ang opisyal na paglabas nito. Malinaw kong naaalala ang paggugol ng hindi mabilang na oras sa paglubog sa laro, pag-navigate sa nakamamanghang mundo ng Hyrule, at pagdanas ng epikong kuwento. Ang paglipat sa 3D graphics ay walang putol, at ang gameplay mechanics ay groundbreaking sa panahon nito.

Upang maglakbay sa memory lane at pagsama-samahin ang aking mga alaala sa mga unang araw na iyon, nakipag-ugnayan ako sa aking mga dating kasamahan mula sa IGN64. Magkasama, ginugunita namin ang tungkol sa kaguluhan na pumapalibot sa paglabas ng laro at ang mahabang oras na ginugol sa paglalaro nito. Nagkaroon pa kami ng pribilehiyong maglaro ng preview build sa isang Zelda event sa Seattle na tinatawag na Zelda Summit.

Ang isang nakakaintriga na detalye na lumabas sa aming talakayan ay ang pagkakaroon ng dugo sa unang bersyon ng laro. Kapag nakikipaglaban kay Ganon, ibubuga niya ang pulang dugo kapag tinamaan. Gayunpaman, sa kalaunan ay binago ito sa berdeng "pawis" sa mga susunod na bersyon ng laro. Marahil ay nag-aalala ang Nintendo tungkol sa rating ng laro o naramdaman lamang na hindi ito nakaayon sa kanilang pananaw.

Sa pagbabalik-tanaw, ang Ocarina of Time ay mayroong espesyal na lugar sa kasaysayan ng paglalaro. Hindi lamang nito pinatibay ang prangkisa ng The Legend of Zelda bilang isang pangalan ng sambahayan ngunit itinulak din nito ang mga hangganan ng kung ano ang posible sa paglalaro. Ang nakaka-engganyong mundo nito, hindi malilimutang mga karakter, at mapang-akit na storyline ay nakabihag ng milyun-milyong manlalaro sa buong mundo.

Habang ipinagdiriwang natin ang ika-25 anibersaryo ng minamahal na larong ito, maglaan tayo ng ilang sandali upang pahalagahan ang epekto nito sa industriya at ang mga alaalang nilikha nito para sa hindi mabilang na mga manlalaro. Maligayang kaarawan, Ocarina of Time!

Mga Madalas Itanong

1. Ang Ocarina of Time ba ang pinakamahusay na laro ng Zelda?

Maaaring mag-iba ang mga opinyon, ngunit itinuturing ng marami na ang Ocarina of Time ay isa sa pinakamahusay na laro ng Zelda na nagawa. Ang makabagong gameplay, malalim na storyline, at mga nakamamanghang visual ay nagtakda ng bagong pamantayan para sa serye.

2. Maaari ba akong maglaro ng Ocarina of Time sa mga modernong console?

Oo, ang Ocarina of Time ay muling inilabas nang maraming beses pagkatapos ng unang paglulunsad nito sa Nintendo 64. Available na ito sa Nintendo 3DS at maaaring laruin sa Nintendo Switch sa pamamagitan ng serbisyo ng Nintendo Switch Online.

3. Paano naimpluwensyahan ng Ocarina of Time ang mga hinaharap na laro ng Zelda?

Ang Ocarina of Time ay nagtakda ng pundasyon para sa hinaharap na mga laro ng Zelda sa pamamagitan ng pagpapakilala ng iba't ibang gameplay mechanics at feature na naging staples ng serye. Ang pagbibigay-diin nito sa paggalugad, paglutas ng palaisipan, at nakaka-engganyong pagkukuwento ay nakaimpluwensya sa mga kasunod na pamagat ng Zelda.

4. Bakit itinuturing na obra maestra sa paglalaro ang Ocarina of Time?

Ang Ocarina of Time ay madalas na pinupuri para sa makabagong gameplay, magandang soundtrack, at hindi malilimutang mga character. Matagumpay nitong naisalin ang minamahal na formula ng Zelda sa 3D realm, na lumilikha ng nakaka-engganyong at hindi malilimutang karanasan sa paglalaro.

5. Mayroon bang anumang mga plano para sa isang sequel ng Ocarina of Time?

Bagama't walang direktang sequel sa Ocarina of Time, ang laro ay nakatanggap ng espirituwal na kahalili sa anyo ng The Legend of Zelda: Majora's Mask. Pinapanatili ng Majora's Mask ang marami sa mga elemento ng gameplay at mechanics na ipinakilala sa Ocarina of Time habang nag-aalok ng kakaiba at mas madilim na storyline.

Pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa FAQ na ito ay batay sa kasalukuyang magagamit na kaalaman at maaaring magbago.

pinagmulan: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched