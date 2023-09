The Red Fire Ant: Isang Bagong Invasive Species sa Europe

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagsiwalat na ang pulang apoy na langgam, na kilala bilang Solenopsis invicta, ay natagpuan sa Europa sa unang pagkakataon. Katutubo sa South America, ang invasive species na ito ay mabilis na kumalat sa United States, Mexico, Caribbean, China, at Australia sa nakalipas na siglo. Ngayon, nakarating na ito sa Sicily, Italy.

Ang mga pulang apoy ay kilala sa pagiging agresibo at ang kanilang kagat ay maaaring magdulot ng pananakit at mga reaksiyong alerhiya. Maaari rin silang magdulot ng pinsala sa mga pananim at lokal na ekosistema. Natukoy ng mga mananaliksik ang 88 pulang pugad ng langgam malapit sa lungsod ng Syracuse sa Sicily, na sumasakop sa isang lugar na 5 ektarya. Ang nangungunang may-akda sa pag-aaral, si Mattia Menchetti, ay nagsabi na ang paghahanap ng species na ito sa Italya ay isang sorpresa ngunit hindi inaasahan.

Bagama't dati nang natagpuan ang mga red fire ants sa mga imported na produkto sa Spain, Finland, at Netherlands, ito ang unang nakumpirmang kolonya sa Europe. Natuklasan ang mga kolonya sa isang suburban area ng Syracuse, ngunit hindi malinaw kung paano o kailan sila nakarating doon. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga langgam ay maaaring dumating sa isang transit point na may makabuluhang aktibidad ng tao, tulad ng daungan ng lungsod. Ang mga lokal na ulat ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng mga sting ng langgam mula noong 2019.

Iminumungkahi ng genetic analysis na ang mga langgam ay malamang na kumalat mula sa Estados Unidos o China, kung saan ang Solenopsis invicta ay isa ring invasive na species. Ang mga mananaliksik ay nagbabala na ang mga langgam ay malapit nang kumalat sa buong Europa, dahil 7% ng kontinente, kabilang ang mga pangunahing lugar sa lunsod, ay may angkop na klima para sa mga species.

Ang mga invasive species tulad ng red fire ant ay may malaking epekto sa ekonomiya at ekolohiya. Ayon sa isang ulat na suportado ng United Nations, ang halaga ng mga ito sa mundo ay hindi bababa sa $423 bilyon taun-taon, na nagtutulak sa pagkalipol ng mga halaman at hayop, nagbabanta sa seguridad sa pagkain, at nagpapalala sa mga sakuna sa kapaligiran.

Pinagmulan: CNN