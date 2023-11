Mga Pag-uugali ng Daga at Aktibidad sa Utak: Pag-decipher sa Koneksyon

By

Ang mga daga ay lubos na aktibong nilalang, kadalasang nakikibahagi sa iba't ibang galaw at pag-uugali. Maging ito man ay pag-aayos, pagsinghot, o pagkibot ng kanilang mga balbas, ang mga pagkilos na ito ay bumubuo ng mga signal ng neural na sumasaklaw sa iba't ibang rehiyon ng utak. Bagama't ang mga senyas na ito ay nagbibigay ng isang sulyap sa mga sandali-sa-sandali na aktibidad ng isang mouse, ang kanilang tumpak na kahalagahan ay nananatiling mailap.

Sa isang groundbreaking na pag-aaral, ang mga mananaliksik sa Janelia Research Campus ng HHMI ay nakabuo ng isang tool na tinatawag na Facemap, na gumagamit ng mga malalim na neural network upang magtatag ng isang link sa pagitan ng mga paggalaw ng mukha ng isang mouse (mata, whisker, ilong, at bibig) at aktibidad ng neural sa utak. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nauugnay ang mga kusang pag-uugali na ito sa mga signal sa buong utak, umaasa ang mga siyentipiko na malutas ang mga misteryo ng representasyon ng neural.

Ipinaliwanag ni Atika Syeda, isang nagtapos na mag-aaral sa Stringer Lab at nangungunang may-akda ng pag-aaral, ang layunin: tukuyin ang mga gawi na kinakatawan sa mga partikular na rehiyon ng utak at pagbutihin ang mga mekanismo sa pagsubaybay. Ang nakaraang gawain mula sa Janelia Group Leaders Carsen Stringer at Marius Pachitariu ay nagpakita na ang tila random na aktibidad ng utak ay, sa katunayan, hinihimok ng mga kusang paggalaw na ito. Gayunpaman, ang mga pinagbabatayan na mekanismo ay nananatiling hindi gaanong nauunawaan.

Ang pagbuo ng Facemap ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-unlad sa pag-decode ng mga signal sa buong utak. Sa pamamagitan ng pagsubaybay at pagsusuri sa mga paggalaw ng mukha, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng mga insight sa mga partikular na pag-uugali at aktibidad na kinakatawan ng mga neuron. Ang tool na ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan para matuklasan ang masalimuot na kaugnayan sa pagitan ng mga pag-uugali ng mouse at aktibidad ng utak.

Habang umuusad ang pananaliksik, umaasa ang mga siyentipiko na ang isang mas malinaw na pag-unawa sa mga koneksyon na ito ay magbibigay liwanag sa kung paano nagpoproseso at gumagamit ang utak ng impormasyon mula sa mga paggalaw ng mukha. Sa pamamagitan ng pag-decode ng neural na representasyon ng mga pag-uugali, ang pananaliksik na ito ay may potensyal na makabuluhang isulong ang ating kaalaman sa paggana ng utak at magbigay ng mahahalagang insight para sa mga pag-aaral sa hinaharap.

FAQs

Q: Ano ang Facemap?

Ang Facemap ay isang tool na binuo ng mga mananaliksik sa Janelia Research Campus ng HHMI. Gumagamit ito ng malalalim na neural network upang magtatag ng koneksyon sa pagitan ng mga paggalaw ng mukha ng mouse at aktibidad ng neural sa utak.

Q: Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga pag-uugali ng mouse at aktibidad ng utak?

Ang pag-aaral ng mga gawi ng mouse at aktibidad ng utak ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa kung paano nagpoproseso at kumakatawan ang utak ng impormasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa neural na representasyon ng mga partikular na pag-uugali, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa pag-andar ng utak.

Q: Paano gumagana ang Facemap?

Sinusubaybayan at sinusuri ng Facemap ang mga paggalaw ng mukha, gaya ng paggalaw ng mata, whisker, ilong, at bibig, sa mga daga. Pagkatapos ay iniuugnay nito ang impormasyong ito sa kaukulang aktibidad ng neural sa utak, na nagbibigay ng mga pananaw sa mga pag-uugali na kinakatawan ng mga partikular na rehiyon ng utak.

Q: Ano ang mga potensyal na aplikasyon ng pananaliksik na ito?

Ang pananaliksik na ito ay may potensyal na pahusayin ang aming pag-unawa sa paggana ng utak at maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa iba't ibang larangan, kabilang ang neuroscience, sikolohiya, at medisina. Maaari itong mag-ambag sa mga pagsulong sa pag-unawa sa mga sakit sa utak at pagbuo ng mga naka-target na therapy.