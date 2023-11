Ang Bagong Era ng Industrial Computing: Ipinapakilala ang Raspberry Pi 5 Panel PC ng EDATEC

Sa isang groundbreaking na hakbang, inilunsad ng EDATEC ang una nitong produktong pang-industriya batay sa Raspberry Pi 5. Ang makabagong panel PC na ito, na available sa 7 at 10-inch na variant, ay partikular na idinisenyo para sa mga pang-industriyang aplikasyon. Presyohan sa $258, nag-aalok ito ng isang kahanga-hangang pakete na may kasamang Raspberry Pi 5 na may 8GB ng RAM, na ginagawa itong isang malakas at maraming nalalaman na solusyon para sa mga pangangailangan sa pang-industriya na computing.

Nagtatampok ang panel PC ng high-resolution na TFT LCD na may LED backlight, na nagbibigay ng matatalas na visual at makulay na mga kulay. Ipinagmamalaki ng 7-inch na modelo ang resolution na 1024×600, habang ang mas malaking 10-inch na variant ay nag-aalok ng mas kahanga-hangang resolution na 1280×800. Ang parehong mga screen ay sumusuporta sa 10-point multi-touch functionality, na nagbibigay-daan para sa intuitive at tumpak na pakikipag-ugnayan.

Isa sa mga pinaka nakakaintriga na feature ng EDATEC panel PC ay ang potensyal nito para sa isang triple-monitor setup. Sa pamamagitan ng paglalantad sa parehong mga micro HDMI port, mapalawak ng mga user ang kanilang workspace at mapahusay ang pagiging produktibo. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa multi-tasking at multitasking sa mga pang-industriyang kapaligiran.

Habang ang datasheet ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng opsyonal na camera, ang mga detalye tungkol sa compatibility ay nananatiling hindi alam. Gayunpaman, ang karagdagan na ito ay maaaring lubos na mapahusay ang paggana ng panel PC, ito man ay isang USB camera o tugma sa mga opisyal na Raspberry Pi camera.

Dinisenyo na may tibay sa isip, ang EDATEC panel PC ay ginawa mula sa matibay na aluminyo, na tinitiyak ang katatagan nito sa malupit na mga setting ng industriya. Ang 6H hardness rating ng screen ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa mga gasgas at epekto, na nagpapataas ng tagal at pagiging maaasahan nito.

Ang Raspberry Pi 5, na ligtas na nakakabit sa likuran ng screen, ay nag-aalok ng maginhawang access sa lahat ng port. Gayunpaman, nararapat na tandaan na walang GPIO breakout, at ang aluminum case ay lumilitaw na pasibo na nagpapalamig sa Raspberry Pi upang mabawasan ang mga potensyal na isyu sa pag-init.

Upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan, nag-aalok ang EDATEC ng dalawang bersyon ng panel PC sa Aliexpress. Kasama sa $258 na modelo ang 10-pulgadang screen, isang Raspberry Pi 5 na may 8GB ng RAM, at isang 32GB na microSD card. Ang pag-decode ng listahan ng Aliexpress, tila walang camera na kasama sa partikular na variant na ito.

Sa Raspberry Pi 5 Panel PC ng EDATEC, ang mga pang-industriyang customer ay maaari na ngayong tamasahin ang mga benepisyo ng makabagong teknolohiyang ito. Ang makapangyarihan at mayaman sa tampok na solusyon na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad sa pang-industriyang computing, na binabago ang paraan ng pagpapatakbo ng mga negosyo sa iba't ibang sektor.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Paano naiiba ang EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC sa iba pang mga pang-industriyang computer?

Ang EDATEC panel PC ay itinatakda ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng Raspberry Pi 5, na nag-aalok ng malakas na kakayahan sa pag-compute sa abot-kayang presyo. Ang compact form factor nito, versatility, at madaling pagsasama sa mga umiiral na system ay ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga pang-industriyang aplikasyon.

2. Maaari ko bang ikonekta ang maraming monitor sa EDATEC panel PC?

Oo, ang panel PC ay naglalantad ng dalawang micro HDMI port, na nagbibigay-daan para sa isang triple-monitor setup. Pinahuhusay ng feature na ito ang pagiging produktibo, na nagbibigay-daan sa mga user na magtrabaho sa maraming screen nang sabay-sabay.

3. Compatible ba ang EDATEC panel PC sa mga Raspberry Pi camera?

Habang binabanggit ng panel PC ang isang opsyonal na camera, nananatiling hindi sigurado ang mga detalye ng compatibility nito. Ito ay hindi pa linawin kung ito ay katugma sa mga opisyal na Raspberry Pi camera o kung ito ay sumusuporta sa mga USB camera.

4. Paano pinapalamig ang Raspberry Pi sa EDATEC panel PC?

Ang EDATEC panel PC ay dinisenyo na may passive cooling sa isip. Ang aluminum case ay epektibong nag-aalis ng init mula sa Raspberry Pi 5, na tinitiyak ang pinakamainam na pagganap sa mga pang-industriyang kapaligiran.

5. Ano ang mga available na variant ng EDATEC panel PC?

Nag-aalok ang EDATEC ng dalawang variant ng panel PC sa Aliexpress: ang 7-inch na modelo at ang 10-inch na modelo. Nag-aalok ang bawat variant ng iba't ibang laki at resolution ng screen, na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan sa pang-industriya na computing.