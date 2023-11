Nilalayon ng Bagong Pananaliksik na Baguhin ang Paggamot sa Skin Cancer Gamit ang Quantum Technology

Ang mga mananaliksik sa University of Sydney Nano Institute ay ginawaran ng kontrata ng non-profit na organisasyon na Wellcome Leap upang bumuo ng quantum technology para magamit sa biological at health sector. Ang multimillion-dollar program, na tinatawag na Quantum for Bio (Q4Bio), ay naglalayong kilalanin at ipakita ang mga aplikasyon sa kalusugan ng tao na makikinabang sa paglitaw ng mga quantum computer sa susunod na ilang taon.

Ang koponan sa University of Sydney ay tututuon sa paggamit ng quantum technology upang bumuo ng mga bagong molekula para sa paggamot ng mga kanser sa balat at pagpapabuti ng mga sunscreen. Kasalukuyang nagpupumilit ang mga maginoo na computer na tumpak na mahulaan ang dinamika ng quantum chemical sa mga molekula, na isang makabuluhang bottleneck sa pagbuo ng gamot. Sa pamamagitan ng pangunguna sa mga bagong quantum solution at pagbuo ng mga algorithm para sa tumpak na quantum simulation, umaasa ang team na lubos na mapabuti ang pagmomodelo ng mga photoactive na reaksyong kemikal.

Ang mga reaksyong ito ay nangyayari sa napakabilis na bilis na hindi sila maobserbahan sa real-time, na nagpapahirap sa pag-unawa at pag-aaral ng kanilang mga mekanismo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga analog na quantum simulation, maaaring pabagalin ng mga siyentipiko ang mga prosesong ito ng 100 bilyong beses upang tumpak na maobserbahan at masuri ang mga ito. Ang koponan ay nag-publish kamakailan ng pananaliksik na nagpapakita ng kahanga-hangang paghina sa isang quantum simulation.

Ang multidisciplinary team, na pinamumunuan ni Dr. Tingrei Tan, Associate Professor Ivan Kassal, at Professor Pablo Fernandez Peñas, ay naglalayon na pagsama-samahin ang kadalubhasaan sa quantum technology, chemistry, at medikal na pananaliksik upang harapin ang mga kumplikadong hamon na ito. Ang kanilang pananaliksik ay maaaring humantong sa isang buong bagong diskarte sa pag-unawa at paggamot sa mga sakit, pati na rin ang pagdidisenyo ng mga makabagong molekula para sa mga medikal na aplikasyon.

Ang teknolohiyang kuwantum ay nasa maagang yugto pa rin nito, ngunit pinanghahawakan nito ang pangakong baguhin ang iba't ibang larangan, kabilang ang disenyo ng gamot, agham ng materyales, at kriptograpiya. Ang Unibersidad ng Sydney, na may komprehensibo at world-class na mga kakayahan sa pananaliksik, ay isang mainam na institusyon upang magsagawa ng pananaliksik na ito.

FAQ:

Q: Ano ang Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Ang Q4Bio ay isang programa na naglalayong tukuyin, bumuo, at ipakita ang mga aplikasyon ng quantum technology sa kalusugan ng tao.

Q: Ano ang pangunahing pokus ng pananaliksik ng Unibersidad ng Sydney sa Q4Bio?

A: Ang pangkat ng pananaliksik ay nakatuon sa paggamit ng teknolohiyang quantum upang bumuo ng mga bagong molekula para sa paggamot ng mga kanser sa balat at pagpapabuti ng mga sunscreen.

Q: Bakit mahalaga ang quantum technology sa pagpapaunlad ng droga?

A: Ang teknolohiyang kuwantum ay maaaring tumpak na mahulaan ang quantum chemical dynamics sa mga molekula, na isang kritikal na bahagi sa pagbuo ng gamot na pinaghihirapan ng mga kumbensyonal na computer.

Q: Ano ang mga analog quantum simulation?

A: Ang analog quantum simulation ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na pabagalin ang mga proseso nang 100 bilyong beses upang maobserbahan at pag-aralan ang mga reaksyon na masyadong mabilis na nangyayari upang maobserbahan sa real-time.

T: Paano makakaapekto ang pananaliksik na ito sa larangan ng medisina?

A: Ang pananaliksik ay maaaring humantong sa mga bagong diskarte sa pag-unawa at paggamot sa mga sakit, pati na rin ang disenyo ng mga makabagong molekula para sa mga medikal na aplikasyon.

T: Bakit angkop ang Unibersidad ng Sydney para sa pananaliksik na ito?

A: Ang Unibersidad ng Sydney ay may isa sa pinakamalawak at pinakamalalim na programa ng teknolohiyang quantum sa buong mundo, na may mga dalubhasa sa mundo sa quantum theory, hardware, at software development.