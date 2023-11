Ang Mga Bagong Snapdragon Processor ng Qualcomm ay tinatanggap ang Innovation at mga Hamon

By

Ipinakilala ng Qualcomm ang pinakabagong mga mobile processor nito, ang Snapdragon 8 Gen 3 at Snapdragon 7 Gen 3, na naglalabas ng mga kapana-panabik na pagsulong kasama ang mga lugar kung saan kailangan ng karagdagang mga pagpapabuti. Ang Xiaomi 14 Pro ng Xiaomi ay nagpapakita ng Snapdragon 8 Gen 3, na naghahatid ng mga kapansin-pansing pagpapahusay sa pagganap ngunit mas mataas na pagkonsumo ng kuryente. Sa kabilang banda, ang Snapdragon 7 Gen 3 chipset ay nagpapakita lamang ng katamtamang mga pakinabang sa pagganap kumpara sa mga nauna nito.

Ang Snapdragon 8 Gen 3 SoC ay namumukod-tangi sa isang sopistikadong configuration na kinabibilangan ng isang prime core, limang performance core, at dalawang efficiency core. Habang ang konsumo ng kuryente sa bawat watt ay tumaas ng 28 porsiyento kumpara sa nakaraang modelo ng Snapdragon 8 Gen 2 Plus, ang kahusayan ay bumaba ng 11 porsiyento. Gayunpaman, optimistiko ang Qualcomm tungkol sa mga pagpapahusay sa hinaharap, dahil inaabangan nito ang platform ng Snapdragon X Elite nito na nagtatampok ng mga laptop-grade chip at ang mga makabagong Oryon core.

Sa kabaligtaran, ang Snapdragon 7 Gen 3 chipset ay nag-aalok ng mga pagpapahusay sa kahusayan sa pagganap ng AI, na nangangako ng mga pinahusay na karanasan sa mobile gaming sa pamamagitan ng mas mahusay na mga kakayahan sa AI at mahusay na paggamit ng kuryente sa mga gawain. Ipinagmamalaki din ng package ang mga superior functionality ng camera at mga advanced na feature ng connectivity, kabilang ang mga advanced na Wi-Fi at Bluetooth update. Ang mga tatak tulad ng HONOR at vivo ay inaasahang maglalabas ng mga device na pinapagana ng processor na ito sa huling bahagi ng buwang ito.

Bagama't ang Snapdragon 7 Gen 3 ay nagpapakita ng kaunting mga pagpapabuti sa mas lumang Snapdragon 7 Gen 1 sa Geekbench, may puwang para sa pag-optimize ng software upang higit pang mapalakas ang pagganap. Halimbawa, ang Honor 100, na nilagyan ng bagong chipset, ay nakakuha ng single-core score na 1,139 at multi-core na score na 3,375. Bahagyang mas mahusay ang mga markang ito kaysa sa nauna nito, ang Honor 90, na nakakuha ng 1,119 para sa single-core na pagsubok at 3,261 para sa multi-core na pagsubok.

Sa hinaharap, nananatiling positibo ang Qualcomm tungkol sa mga susunod na henerasyong chipset nito, lalo na sa potensyal ng mga Oryon core ng platform ng Snapdragon X Elite, na maaaring magtatag ng mga bagong benchmark para sa pagganap at kahusayan sa mga device sa hinaharap. Habang umuunlad ang teknolohiya, patuloy na itinutulak ng Qualcomm ang mga hangganan, na nagtatakda ng yugto para sa pagbabago sa industriya ng pagpoproseso ng mobile.

FAQ

1. Ano ang mga pangunahing tampok ng Snapdragon 8 Gen 3 at Snapdragon 7 Gen 3 processors?

Ipinagmamalaki ng processor ng Snapdragon 8 Gen 3 ang configuration ng isang prime core, limang performance core, at dalawang efficiency core. Nakatuon ang processor ng Snapdragon 7 Gen 3 sa kahusayan sa performance ng AI, na nangangako ng mga pinahusay na karanasan sa paglalaro at mga advanced na feature ng koneksyon.

2. Mayroon bang anumang mga alalahanin tungkol sa Snapdragon 8 Gen 3 processor?

Habang ang Snapdragon 8 Gen 3 processor ay nag-aalok ng makabuluhang pagpapahusay sa pagganap, mayroong isang kapansin-pansing pagtaas sa paggamit ng kuryente kumpara sa hinalinhan nito, ang modelo ng Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Gayunpaman, ang Qualcomm ay aktibong nagtatrabaho sa mga pagpapabuti sa hinaharap gamit ang platform ng Snapdragon X Elite nito.

3. Paano maihahambing ang Snapdragon 7 Gen 3 chipset sa mga nauna nito?

Ang Snapdragon 7 Gen 3 chipset ay nagpapakita lamang ng kaunting mga pagpapabuti sa mas lumang Snapdragon 7 Gen 1 chipset sa mga tuntunin ng pagganap. Ang pag-optimize ng software ay maaaring isang pangunahing salik upang higit pang mapahusay ang mga kakayahan nito.

4. Aling mga brand ang inaasahang maglalabas ng mga device na pinapagana ng Snapdragon 7 Gen 3 chipset?

Ang mga tatak tulad ng HONOR at vivo ay inaasahang maglulunsad ng mga device na may Snapdragon 7 Gen 3 chipset sa huling bahagi ng buwang ito, na nag-aalok ng mga pinahusay na kakayahan sa AI, pinahusay na karanasan sa paglalaro, at mga advanced na feature ng koneksyon.