Ipinapakilala ang Mga Pinakabagong Smartwatch ng pTron: Ang Perpektong Synthesis ng Estilo at Pag-andar

Ang pTron, isang kilalang brand ng teknolohiya, ay naglabas kamakailan ng dalawang makabagong smartwatches upang tumukoy sa tech-savvy Indian market. Ang mga makabagong device na ito, katulad ng Reflect MaxPro at Reflect Flash, ay ipinagmamalaki ang napakaraming pambihirang feature na siguradong mabibighani sa mga mamimili. Tingnan natin kung ano ang iniaalok ng mga kahanga-hangang smartwatch na ito.

Nakaka-engganyong Display Ang Reflect MaxPro smartwatch ay nagtatampok ng nakamamanghang 2.01-inch HD display na may refresh rate na 60Hz, na nagpapalubog sa mga user sa makulay na visual. Samantala, ipinagmamalaki ng Reflect Flash ang bahagyang mas maliit na 1.32-inch na display, na nagbibigay ng compact ngunit eleganteng karanasan sa panonood. Ang parehong mga device ay may kasamang 2.5D curved glass para sa isang makinis at walang putol na hitsura, kasama ang maximum na liwanag na 600 nits na nagsisiguro ng walang kahirap-hirap na nababasa kahit na sa maliwanag na sikat ng araw.

Comprehensive Fitness Tracking Nauunawaan ng pTron ang kahalagahan ng isang malusog na pamumuhay, kung kaya't ang Reflect MaxPro at Reflect Flash smartwatches ay inuuna ang fitness tracking. Sa 8 Active sports mode at isang integrated health suite, madaling masusubaybayan ng mga user ang kanilang tibok ng puso, presyon ng dugo, mga antas ng SpO2, mga pattern ng pagtulog, mga bilang ng hakbang, mga calorie na nasunog, at distansyang sakop. Manatiling motibasyon at makamit ang iyong mga layunin sa kalusugan gamit ang mga napakahalagang tampok na ito.

Walang Tugma na tibay Nilagyan ng IP68 na rating, ang parehong mga smartwatch ay binuo upang mapaglabanan ang kahirapan ng isang aktibong pamumuhay. Nag-aalok ang mga ito ng pambihirang paglaban sa tubig sa mga kapaligiran ng tubig-tabang hanggang sa lalim na 1.5 metro sa loob ng 30 minuto. Naglalaway ka man sa pool o nahuhulog sa hindi inaasahang pag-ulan, makatitiyak na ang iyong smartwatch ay mananatiling hindi nasaktan at handang kumilos.

Walang Seamless Connectivity Manatiling konektado sa mga kaibigan, pamilya, at kasamahan nang walang kahirap-hirap gamit ang tampok na Bluetooth v5.0. Parehong ang Reflect MaxPro at Reflect Flash smartwatches ay nilagyan ng built-in na mikropono, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pagtawag nang direkta mula sa iyong pulso. Damhin ang mala-kristal na kalidad ng tunog at tamasahin ang kaginhawahan ng hands-free na komunikasyon saan ka man pumunta.

Extended Buhay ng baterya Nangangako ang Reflect MaxPro ng kahanga-hangang 5 araw ng paggamit sa isang singil, na may standby time na hanggang 15 araw. Samantala, nag-aalok ang Reflect Flash ng standby time na 10 araw, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na functionality sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bukod pa rito, ang mga smartwatch ay gumagamit ng magnetic charging technology, na nagbibigay-daan sa kumpletong recharge sa loob lamang ng 3 oras.

Karagdagang Mga Tampok Higit pa sa kanilang mga pangunahing functionality, ang Reflect MaxPro at Reflect Flash smartwatches ay nagbibigay ng maraming karagdagang feature na nagpapaganda sa karanasan ng user. Walang putol na i-synchronize ang iyong mga contact, tumanggap ng real-time na mga abiso sa social media, kontrolin ang camera ng iyong smartphone nang malayuan, at tamasahin ang kaginhawahan ng suporta sa voice-assistant. Kasama sa iba pang mga kapansin-pansing feature ang pag-andar ng pagtaas at paggising, mga pagtataya ng panahon, isang feature sa paghahanap ng relo, at higit pa.

Sa pagpapakilala ng Reflect MaxPro at Reflect Flash smartwatches, muling itinakda ng pTron ang benchmark para sa pagbabago sa industriya ng teknolohiyang naisusuot. Damhin ang perpektong synthesis ng istilo at functionality na nakapaloob sa mga kahanga-hangang timepiece na ito.

FAQ

1. Masusubaybayan ba ng mga smartwatch na ito ang aking mga aktibidad sa fitness?

Oo, parehong nag-aalok ang Reflect MaxPro at Reflect Flash smartwatches ng 8 Active sports mode at isang komprehensibong health suite para subaybayan ang iyong mga aktibidad sa fitness.

2. Ang mga smartwatches na ito ba ay hindi tinatablan ng tubig?

Sa katunayan, ang mga smartwatch na ito ay may rating na IP68, na tinitiyak ang paglaban ng tubig sa tubig-tabang hanggang sa lalim na 1.5 metro sa loob ng 30 minuto.

3. Gaano katagal ang baterya?

Ang Reflect MaxPro ay nagbibigay ng 5 araw ng paggamit at isang standby time na 15 araw sa isang buong singil. Samantala, nag-aalok ang Reflect Flash ng standby time na hanggang 10 araw.

4. Maaari ba akong tumawag gamit ang mga smartwatch na ito?

Ganap! Ang parehong mga smartwatch ay nilagyan ng Bluetooth v5.0 at isang built-in na mikropono, na nagbibigay-daan sa iyong maginhawang tumawag.

5. Ano ang iba pang mga tampok na inaalok ng mga smartwatch na ito?

Nagbibigay ang mga smartwatch na ito ng hanay ng mga feature, kabilang ang pag-synchronize ng contact, mga notification sa social media, remote control ng camera, suporta sa voice assistant, at marami pang iba.