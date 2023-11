Ang Indigo Disk: Pagpapalabas ng Mga Bagong Pakikipagsapalaran at Hamon sa Pokémon Scarlet at Violet

Ang pagsisimula sa isang bagong pakikipagsapalaran sa mundo ng Pokémon ay palaging kasiya-siya, lalo na kapag ipinakilala ang mga bagong pagpapalawak. Ganito ang kaso sa The Indigo Disk, ang inaabangang pangalawang DLC ​​para sa Pokémon Scarlet at Violet. Bilang isang endgame DLC, dapat munang kumpletuhin ng mga manlalaro ang parehong pangunahing storyline ni Scarlet at Violet, pati na rin ang The Teal Mask, bago magkaroon ng access sa kapana-panabik na bagong content na ito.

Ang Indigo Disk ay nagdadala ng mga tagapagsanay sa mapang-akit na Blueberry Academy, isang kapatid na paaralan sa kilalang Naranja Academy. Ang bagong-bagong lugar na ito ay nagdudulot ng napakaraming nakakatuwang karanasan, mula sa muling pagsasama-sama ng mga dating kaibigan hanggang sa pagharap sa mga bagong-mukhang tagapagsanay. Para bang hindi iyon sapat, magkakaroon din ng pagkakataon ang mga manlalaro na labanan ang mga trainer na ito at makuha pa ang mga bago at pamilyar na Pokémon species na gumagala sa malawak na Terarium ng akademya.

Ang Terarium ay isang kahanga-hangang pasilidad sa loob ng Blueberry Academy, na idinisenyo upang gayahin ang magkakaibang kapaligiran mula sa mga tropikal na dalampasigan hanggang sa mga nagyeyelong tundra. Ang makulay na tirahan na ito ay tahanan ng isang kahanga-hangang hanay ng mga Pokémon, kabilang ang mga nagsisimula mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang higit na nakapagpapakilig sa engkwentro na ito ay ang mga Pokémon na ito ay kumikilos nang nagsasarili at hindi limitado sa mga Poké Ball na ibinigay ng mga propesor. Ito ay isang pagkakataon upang masaksihan ang kanilang pag-uugali sa isang ganap na naiibang liwanag.

Ngunit ang paghuli sa Pokémon ay simula pa lamang ng pakikipagsapalaran sa loob ng Terarium. Ang Indigo Disk ay hindi lamang nagpapakilala ng mga bagong ebolusyon at nakakaakit ng Paradox Pokémon tulad ng Archuladon, Raging Bolt, at Iron Crown. Inaanyayahan din nito ang maraming nagbabalik na Pokémon, na umaabot nang higit pa sa pagbabalik ng mas lumang mga nagsisimula. Habang ang eksaktong bilang ay nananatiling isang misteryo, makatitiyak na ang pagkuha sa lahat ng ito ay magbibigay ng isang mabigat na hamon para sa kahit na ang pinaka-dedikadong tagapagsanay.

Gayunpaman, ang Terarium mismo ang nagtataglay ng hindi mapaglabanan na pang-akit para sa marami. Ipinagmamalaki ang kahanga-hangang sukat at masusing atensyon sa detalye, nag-aalok ang malawak na lokasyong ito ng walang katapusang mga pagkakataon sa paggalugad. Bagama't ang mga partikular na detalye ay nananatiling nasa ilalim ng pagbabalot, ang napakalaking laki ng nakaka-engganyong kapaligirang ito ay nangangako na maakit ang mga tagapagsanay sa lahat ng mga guhit.

Higit pa sa mapang-akit na Terarium ay ang akademikong bahagi ng Blueberry Academy. Ang mga tagapagsanay ay magkakaroon ng pagkakataong kumuha ng mga klase, bawat isa ay may hands-on na diskarte sa edukasyon. Nasaksihan ang isang bahagi ng isang klase na ginanap sa Terarium, natagpuan ko ang aking sarili na may tungkulin sa pagkuha ng isang Alolan Pokémon. Habang may hawak na Alolan Grimer at Alolan Exeggutor, matagumpay akong bumalik, naiwan ang iba sa kanilang hindi kanais-nais na takdang-aralin.

Siyempre, ang mga laban ay isang mahalagang bahagi ng karanasan sa Pokémon, at pinapaboran ng Blueberry Academy ang dobleng laban. Ito ay nagpapakilala ng karagdagang layer ng taktikal na paggawa ng desisyon at pagbuo ng koponan, na tinitiyak na ang mga tagapagsanay ay handa na magpakawala ng dalawang Poké Ball sa tuwing makakaharap nila ang mga kalabang tagapagsanay. Ang mga laban na sinalihan ko noong panahon ko sa The Indigo Disk ay napatunayang hindi malilimutan at mapaghamong, patuloy na sinusubukan ang aking mga kasanayan sa pamamahala ng koponan, pag-unawa sa mga uri ng matchup, at pagpili ng paglipat.

Kapag nailagay na ang pundasyon, oras na para subukan ang iyong halaga laban sa Elite Four. Bago direktang hamunin ang mga miyembro ng Elite Four, dapat kumpletuhin ng mga trainer ang isang Elite Trial, na nagpapaalala sa isang obstacle course. Nasaksihan ang pagsubok ni Amarys, na nakikipagkarera sa mga airborne ring kasama si Koraidon o Miraidon, naalala ko ang mga nakakatuwang hadlang sa Spyro the Dragon. Ang nakakapreskong twist na ito ay nagbibigay ng kasiyahan bago ang bawat labanan ng Elite Four, na nagtatakda ng yugto para sa matinding labanan ng Pokémon-on-Pokémon.

Bagama't hindi ako nagwagi mula sa aking pakikipagtagpo sa Amarys, pinalakas lamang nito ang aking determinasyon na bumalik sa The Indigo Disk. Sa mahigit 230 bago at nagbabalik na Pokémon na matutuklasan at mahuhuli, ang mapang-akit na Terarium na tuklasin, at mga kakila-kilabot na tagapagsanay na hamunin, ligtas na sabihin na ang Indigo Disk ay naghahatid ng komprehensibong postgame na nilalaman na hinahangad ng mga tagahanga ng Pokémon. Ako, para sa isa, ay sabik na naghihintay sa aking rematch at ibinalik ko na ang aking sarili sa mundo ng Pokémon Scarlet. Ang pakikipagsapalaran ay nagpapatuloy, at ang mga pagkakataon ay walang katapusan.