Nagdagdag ang Sony ng Kontrobersyal na Laro sa Catalog ng PlayStation Plus

Ang Sony ay nahaharap kamakailan sa pagpuna para sa mga walang kinang na pamagat na idinagdag sa serbisyong PlayStation Plus nito sa nakalipas na ilang buwan. Gayunpaman, ang kumpanya ay tila gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagsasama ng lubos na pinagtatalunang laro, The Lord of the Rings: Gollum, sa catalog nito para sa 2023.

Ang desisyon ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon sa mga manlalaro. Habang ang ilan ay nabigo sa karagdagan, ang iba ay nakakahanap ng katatawanan sa kontrobersyal na pagpipilian. Inilabas ilang buwan lang ang nakalipas noong Mayo, nabigo ang The Lord of the Rings: Gollum na mapabilib ang mga manlalaro sa mga hindi kapansin-pansing misyon nito, hindi kapani-paniwalang visual, at paulit-ulit na gameplay. Hindi nakakagulat, ito ay kasalukuyang may hawak na "karamihan ay negatibo" na rating sa Steam.

Ang pagpuna sa paligid ng laro ay napakatindi na kahit na ang developer nito, ang Daedalic Entertainment, ay napilitang maglabas ng isang pahayag na humihingi ng paumanhin para sa mga pagkukulang. Di-nagtagal pagkatapos ng paglabas ng laro, ang development studio ay nahaharap sa pagsasara at nagpasya na mag-focus sa pag-publish sa halip.

Dahil ang 2023 Game of the Year contenders ay nagpapainit sa eksena ng paglalaro, ang The Lord of the Rings: Gollum ay malabong makatanggap ng anumang mga parangal. Ang walang kinang na pagganap nito at negatibong pagtanggap ay ginagawa itong hindi kapansin-pansing karagdagan sa katalogo ng PlayStation Plus.

Sa mga kaugnay na balita, maaaring umasa ang mga gamer sa paparating na adventure game na tinatawag na Lord of the Rings: Tales of the Shire. Pinagsasama-sama ang mga elemento mula sa mga sikat na titulo tulad ng Stardew Valley at ang minamahal na Middle-earth universe, ang larong ito ay inaasahang ipapalabas sa 2024. Sana, mag-aalok ito ng mas mapang-akit at kasiya-siyang karanasan para sa mga tagahanga ng Lord of the Rings franchise.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang rating ng The Lord of the Rings: Gollum?

Ang Lord of the Rings: Gollum ay kasalukuyang may "halos negatibo" na rating sa Steam.

2. Nagkaroon ba ng anumang kontrobersya sa pagpapalabas ng The Lord of the Rings: Gollum?

Oo, ang laro ay nakatanggap ng kritisismo para sa mga hindi mapanlikhang misyon, murang kapaligiran, mahinang graphics, at paulit-ulit na gameplay. Ang developer, ang Daedalic Entertainment, ay nag-isyu pa ng paghingi ng tawad para sa mga pagkukulang ng laro.

3. Ano ang aasahan ng mga manlalaro mula sa Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Ang Lord of the Rings: Tales of the Shire ay isang paparating na laro ng pakikipagsapalaran na pinagsasama ang mga elemento mula sa Stardew Valley at ang Middle-earth universe. Nakatakda itong ilabas sa 2024, na nag-aalok sa mga tagahanga ng kakaibang karanasan sa paglalaro.